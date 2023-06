Germán Codó presenta su libro, que reconstruye el atentado al destacamento de Río Tala

Este viernes 23, a las 20.30, Germán Codó presenta Los muertos olvidados, en el club Talense de Río Tala, acompañado de las profesoras de historia Mavi Korencan y Liliana Montero.

El sampedrino reconstruyó para su libro cómo se produjo, en 1972, el golpe comando al destacamento policial de Río Tala por parte de un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), protagonistas de la guerrilla urbana en la Argentina, en el que fueron asesinados los efectivos Casimiro Basualdo y Mario Otelo González.

Codó buscó testimonios, reportes, noticias y se propuso una reflexión sobre los motivos por los que el acontecimiento que sacudió a la localidad no ocupa un lugar relevante en la violenta historia que precedió al tercer gobierno de Juan Domingo Perón.

Germán Codó es sampedrino. Fue alumno de la escuela Industrial y se desempeña como mecánico. Es un apasionado de los autos clásicos, los viajes y de Mitre, club del que fue presidente en 2018 y 2019. En Sin Galera, adelantó cómo fue el proceso de investigación que lo llevó a plasmar su trabajo en un libro.

“Esta idea nace porque con el transcurso de los años fuimos escuchando historias y leyendo de esa época, y siempre vi que ese hecho, que fue muy particular en nuestra ciudad, no estaba en la agenda de nadie, no se escuchó nada, ni siquiera una breve noticia de lo que había ocurrido en ese momento. Bueno, con esa historia un día me dediqué a consultar a las personas que estuvieron ahí en ese momento”, indicó.

Sin Galera entrevistó a Paulino Sánchez, testigo del atentado cuyo testimonio fue fundamental para la reconstrucción que elaboró Codó del episodio, quien también entrevistó a figuras del ERP y del PRT para su libro.

El plan original era presentar el libro en la escuela de Río Tala, donde los disparos dejaron huella. Sin embargo, la burocracia del Ministerio de Educación bonaerense puso trabas para la confirmación y decidieron hacerlo en el club Talense.

El oficial Casimiro Basualdo tenía 27 años y el agente Mario Otelo González, 38. Fueron baleados a quemarropa y murieron en el ataque. A 51 años, el libro repone sus historias.