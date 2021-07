Gerardo Biain y la inactividad de casi 500 días de las inferiores de la LDS: “El tiempo perdido no se recupera”

Gerardo Biain, actualmente coordinador de las inferiores de Defensores Unidos, no tiene pelos en la lengua para hablar del fútbol de la Liga Sampedrina (LDS) en el que lleva muchos años en diferentes clubes e, incluso, como entrenador de las selecciones juveniles. Por eso, es una voz autorizada para opinar de la realidad: hace 488 días que los chicos no juegan un partido oficial.

Publicidad

“Esto los perjudica como futbolista, a los chicos y grandes, y también psicológicamente. El tiempo perdido no se recupera. Un chico que dejó una categoría quizás hoy esa categoría no existe más y tiene que practicar con reserva. Se verá en el futuro de qué manera nos reinventamos, nadie estaba preparado para esto. El club es una manera que el chico pueda practicar un deporte, estar con los amigos y sentirse bien. El club trabaja mucho en lo social y todo este tiempo no se pudo hacer. Vamos a ver como seguimos adelante, los profesores, los clubes, los padres y los mismos chicos”, dijo al aire en el Reporte del deporte (lunes y jueves a las 15.00 por Sin Galera TeVe -YouTube-).

El director técnico aseguró que es una situación “difícil” y que “los chicos no entienden y preguntan cuando se vuelve” al igual que los padres. “Muchos quieren volver ya, pero vos le decís de practicar con los protocolos, dicen que si y después hay que ver quien respeta eso. Los sampedrinos somos de poco respetar muchas cosas, pasamos muchas cosas por alto y me incluyo”, se sinceró.

El Rojiverde retoma la actividad este viernes feriado por el Día de la Independencia con primera y reserva porque la fecha tentativa de reinicio del Torneo Preparación es el fin de semana del 31 de julio y 1 de agosto. Días después lo harán las categorías formativas cuyo último encuentro oficial fue el 8 de marzo de 2020 cuando se completó la primera fecha del Torneo Preparación de esa temporada.

“El fútbol de la liga no puede seguir de esta manera” Gerardo Biain

Más allá de que la segunda ola de Covid-19 pasó, para Gerardo Biain “no tiene que haber apuro” para reiniciar las competencias: “Hay gente que no toma real conocimiento de lo que vivimos y estamos viviendo. No soy especialista, pero veo que de un tiempo atrás hemos mejorado y con esto de la vacuna también. Estamos mucho mejor que hace seis meses atrás. Pero si esperamos tanto, esperemos un poco más. A uno también le genera incertidumbre pero nos tenemos que adecuar a lo que vivimos y no hay que apurarse”.

“Si la Liga Sampedrina -continuó- dice que en septiembre puede volver el torneo, podemos volver a juntarnos de a poco como para que el jugador se mueva y todos vayamos teniendo ese cosquilleo de ir a la cancha y que los dirigentes puedan trabajar con tranquilidad y menos incertidumbre. La gente que sabe va a tener una mejor perspectiva de acá a unos meses de lo que va a pasar. Una vez que el invierno pase va a haber un mejor panorama”.

Biain en uno de los bancos de suplentes del Polideportivo Pablo Noat. Foto: La Opinión.

Habitualmente crítico de cómo la LDS organiza el fútbol en San Pedro, comentó que “hay una idea de cambiar muchas cosas” y deseó que se concrete: “El fútbol de la liga no puede seguir de esta manera, como venían manejándolo. De una vez por todas hay que hacer buenos campeonatos, no pueden ser dos clubes los que trabajan seriamente, tiene que haber más”.

“Deben hacer campeonatos pensando en los jugadores y no en beneficio de ellos que en verano quieren ir al club y no trabajar. Si sos dirigente y no querés laburar, no te pongas de directivo. Si no querés ir a organizar un torneo en verano, no te pongas de dirigente de la liga. Hace muchos años que no se hacen campeonatos pensando en los jugadores, que son los primeros en los que hay que pensar. Estamos hablando de fútbol, primero está el jugador y después vienen entrenadores, directivos y árbitros”, cerró.