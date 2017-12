Gerardo Biain: "El fútbol de San Pedro tiene que cambiar la mentalidad para crecer"

Gerardo Biain recibió el miércoles en la entrega de premios Pedro de la Liga Sampedrina (LDS) el galardón como el mejor entrenador de inferiores. El actual coordinador de La Esperanza, una voz autorizada en el ambiente, dialogó mano a mano La Opinión sobre diferentes cuestiones que rodean al deporte más popular en el ámbito local.

En primer lugar, Biain analizó la temporada de su club y destacó que el balance es positivo: "Muy conteto porque no todos los días se logra lo de este año. Es un gran sacrificio, por eso se disfruta como se disfruta este momento. Cuando se nombra a los campeones y subcampeones y estamos ahí en la mayoría de las categorias es una gran alegría. Yo Hace cinco años que estoy en La Esperanza y cuando llegué no era tan facil que esto nos pasara. Esto nos es un trabajo mío solamente, hay seis o siete personas trabajando en cancha más los dirigentes que tambien son unos cuantos. Nosotros hacemos esto en un fútbol amatuer después del trabajo diario de cada uno de nosotros. Es un gran sacrificio para todos, detrás hay una familia a la que le robamos muchas horas. Personalmente voy los 7 días a la cancha, es mucho el sacrificio".

En los últimos años su institución fue protagonista en los certámenes de primera división pero no pudo dar una vuelta olímpica. Biain aseguró que "es dificil" competir frente a los equipos de Baradero porque tienen un "poderío económico" que no hay en San Pedro y aclaró que el Verde tiene otros objetivos: "El proyecto nuestro va por otro lado: hacer debutar y crecer jugadores en primera. Todo eso lleva un tiempo. Cuando yo llegué había muchos jugadores a los cuales les dijimos que no los íbamos a tener más en cuenta y busquen lugar en otro lado porque queriamos darle lugar a los jugadores del club. Este año se retiraron Nicolás Cejas y Miguel Rodríguez entonces cada vez empezamos a poner chicos más chicos. Nos da para llegar hasta ese lugar. Creo que en un futuro La Esperanza va salir campeón, nose si el año que viene o el otro pero un futuro va a ganar más de un campeonato".

Además, Gerardo admitió que la meta era disputar la Copa Federación para darle rodaje a los jóvenes futbolistas pero al ceder a Nicolás Ledesma y Gabriel Sansó a Paraná para disputar el Federal C se quedaron con un plantel "muy juvenil". Y agregó: "Tenemos más de diez jugadores entre las categorías 1998 y 2001 en el plantel de primera. Imaginate lo que va a ser La Esperanza dentro de tres o cuatro años con esos todos chicos con 20 y 21 años estén jugando en primeracon tres o cuatro años. Ojalá que pueda dirigir muchos años más acá para que sea yo el que los disfrute".

El coordinador del fútbol del Verde recalcó que entre las entidades de San Pedro y Baradero hay "diferencia económica" aunque dijo desconocer las razones. Al mismo tiempo, dejó en claro que en la ciudad hay "muchas ganas" de parte de los dirigentes y que la "materia prima" que son los jugadores "está" por lo que "el tema" es el dinero.

Como cada vez que concluye un calendario y empieza otro, el tema de debate en el salón Pedro Barri de la LDS es el formato de juego que se adaptará para la temporada venidera. La Esperanza es uno de los pocos clubes que en los últimos años presentó el suyo aunque sin consenso en los demás: "La idea de La Esperanza es que sean campeonatos largos, después hay que darle la forma final. En inferiores un chico debe jugar toda la temporada y contra todos los equipos, sino jugamos siempre contra los mismos que es lo que pasó este año. Nosotros siempre presentamos ese tipo de campeonatos y te ponen en el medio la parte económica. Yo se que es difícil pero una vez se tendría que poder hacer. En primera creo que tambien: no podemos dejar de enfrentarnos a los equipos de Baradero porque hay que entender que nosotros con ellos crecemos. Esta liga cuando entraron los de Baradero, creció. Hay gente que no piensa igual, estoy totalmente en contra de los que piensan que hay que sacarlos de la liga. El fútbol de San Pedro está en un momento que tiene que cambiar la mentalidad para crecer".