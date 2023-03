Gabinete de Cecilio: Mariela López agradeció el nombramiento en Turismo

La incógnita del destino de la empleada municipal a la que la mayoría de la población conoce como una de las más destacadas “soldado de la pandemia”, habló esta mañana en Radio Cuarentena. Desde el martes su nombre sobaba como una de las nuevas integrantes de la gestión pero nadie imaginaba que le habían confiado el área que durante más de siete años lideró Marcela Cuñer.

Sobre quien ahora es su antecesora dijo: “Deja a San Pedro turísticamente muy bien armado, muy bien posicionado en lo que es provincia. Ha hecho un trabajo tremendo, laburadora como pocas. La conozco muy bien porque he trabajado con ella”, dijo y anunció que mantendrán una reunión para una transición ordenada.

“yo trabajo para el municipio. No importa quiÉn esté. Esa es la realidad, me gusta trabajar. Siento que nací para ser municipal” Mariela López

“El ofrecimiento fue en estos días. Me llamó Cecilio a una reunión. Me dijo que en este tiempo estando afuera de la intendencia vio lo bien que he trabajado. Así que me ofreció esta oportunidad, me dijo que quería contar conmigo. Me sorprendió, obviamente. Me quedé mirándolo diciéndole ¿estás seguro?” y relató que el intendente le respondió: “Por supuesto por todo lo que trabajás, por la experiencia que tenés, quiero contar con vos como empleada, creo que te lo merecés”.

“Yo entré a trabajar en el año 1991 o 1992, no me acuerdo. Fuimos de los pocos que rendimos examen para entrar a la municipalidad. Fuimos 10 personas que entramos en tránsito. Después trabajé en Inspección General, luego el área se convirtió en Secretaria de Defensa Civil y Protección Ciudadana”, relató sobre el camino que recorrió dentro de la comuna.

“Espero estar a la altura del trabajo de Marcela, ha dejado la vara alta, pero muy alta”. Mariela López

“En la pandemia trabajé con Eduardo Roleri, en aquel momento hice todo el armado de lo que fue la Policía Comunal desde cero. Ahí tuve que aprender un montón” y más tarde desembarcó en Salud “en un área que no era mucho la mía y le encontré la impronta en sacar salud a la calle. Hago la estadística de todos los centros de salud y de los hospitales menos del Ruffa así que también hago ese trabajo y cada evento que hay, que me necesita el intendente tanto Cecilio como Ramón estamos”. De hecho la últma vez que le tocó organizar un acto importante fue en ocasión del sorteo de las 84 viviendas. Hace años tomó un curso de ceremonial y protocolo dictado por personal del Gobierno de la Nación. Cuando egresó trabajó en el primer acto del que participó Cristina Fernández de Kirchner en Vuelta de Obligado.

López también pasó malos momentos cuando el Dr. Guillermo Sancho renunció a su cargo de Secretario de Salud. Por entonces fue desplazada por las nuevas autoridades hasta que se abrieron los Consultorios Amarillos en la sede de calle Ituzaingó. Allí junto a Gabriel Sayago pudo volver a la tarea que más le gustaba entrenando al personal que se hizo cargo de la atención al público.