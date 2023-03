Gabinete de Cecilio: Dante Paolini analiza incorporarse como Secretario de Seguridad

El ex comisiario mayor retirado de la policía bonaerense y abogado mantuvo el viernes una reunión con el Intendente. Tal como lo adelantó La Opinión, pasadas las 18 ingresó al despacho para volver a escuchar una propuesta que ya le habían adelantado hace varios días: ocupar la estratégica secretaría en reemplazo de Juan Carlos Agüero.

La noticia que fue comunicada desde el Municipio entra en un compás de espera hasta la semana próxima ya que quien también fue comisario de San Pedro, debe resolver varias cuestiones particulares antes de sumarse a la gestión.

“Me llamó primero Cecilio y me puso al tanto de que Ramón me iba a llamar por teléfono, y si podíamos tener una reunión los tres juntos, pero por compromisos que tenía en Buenos Aires, la reunión se dio con Ramón, estuvimos hablando con Ramón, charlamos del tema de seguridad y algunas cuestiones”, por entonces nada hacía presumir la ruptura de relaciones que se produjo el pasado lunes.

Fue contactado nuevamente y pactaron una reunión que finalmente tuvo lugar el viernes. “Hay cosas por analizar, pero de todas maneras no le digo que no porque me inclino más porque efectivamente la situación se de”, dijo ante la consulta de Radio Cuarentena. Quedó claro que ese cargo lo obliga a instalarse de manera permanente en la ciudad.

Respecto a las tareas que pueden estar a su cargo, señaló: “está Tránsito y Nocturnidad, están también las cuestiones con la policía” y a ello debe agregarle varias cuestiones que giran bajo la órbita de esa función como el Centro de Monitoreo, Inspección General y varios proyectos que requieren de supervisión como la incirporación de las “fotomultas”.

“Esto es más un lugar de gestión que un lugar de operatividad. Eso hablábamos con el intendente y efectivamente se nos acababa el tiempo”.

El plazo máximo establecido para la respuesta será el feriado del Viernes Santo, tal vez a mitad de semana haya nuevas consutas. “A mí me gusta San Pedro. Me siento más sampedrino que rosarino”, concluyó no sin antes mencionar a su amigo Juan Carlos Agüero con quien compartió anoche una charla cuando terminó la reunión con Salazar.