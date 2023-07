Fútbol local: General San Martín quiere dar la vuelta este domingo

El General busca consagrarse campeón este fin de semana. Para lograr el objetivo debe vencer a Independencia, su escolta Sportivo no debe ganarle al CADU, y por último en el duelo de los terceros, Rivadavia y Paraná deberían empatar.

Por su parte en la zona baja también tendremos una definición emocionante. Esta tarde Portela visita a Atlético buscando su primer triunfo que le permita salir del último puesto, mientras que Central Córdoba y La Esperanza se juegan una final entre ambos en busca de la permanencia.

Posiciones: General San Martín 16; Sportivo 14; Rivadavia 13; Paraná 13; Atlético 12; Defensores Unidos 12; Independencia 10; Central Córdoba 4; La Esperanza 2; Portela 1.

Los encuentros de la octava fecha (Primera A)

Sábado 17:30hs

Atlético vs Portela

Domingo 15:30hs

Rivadavia vs Paraná

Defensores Unidos vs Sportivo

General San Martín vs Independencia

Central Córdoba vs La Esperanza

Por su parte en la Primera B, todo ya está definido, Mitre ascendió directo y Las Palmeras tras el fallo favorable ante América se aseguró un lugar en la promoción. Este domingo se jugarán los dos encuentros que restan para finalizar el torneo.

Domingo

15hs Mitre vs Alsina

16hs Agricultores vs Banfield

Posiciones: Mitre 15 (Campeón); Las Palmeras 13 (Promoción); Agricultores 8; Alsina 7; Banfield 5; Fundición 4; América 1.