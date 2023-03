Fútbol Infantil: comienza el torneo de la Liga que llevará el nombre de Miguel Bonda

Este sábado comienza el Torneo Apertura 2023 que llevará el nombre de Miguel Bonda y que contará con la participación de 22 clubes con categorías femeninas Sub 12, Sub 10 y Sub 8; y masculinas 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012.

Miguel Bonda, que dará el puntapié inicial del torneo en la cancha de Villa Igoillo a las 16.30, lleva más de cuatro décadas ligado a la actividad en la formación de un centenar de jugadores. Fue vicepresidente, secretario y presidente interino de la Liga de Fútbol Infantil y DT de clubes como Villa Igoillo, Mitre, El Porvenir, Agricultores, Independiente de Río Tala y el CADU, entre otros.

Por todo lo que ha aportado a las categorías formativas es que se estableció reconocerlo con este torneo que comienza este sábado con el siguiente fixture: