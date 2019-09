Funcionario del gobierno nacional aseguró en San Pedro que "no hay mayores cierres que aperturas" de empresas

Este lunes, en medio del caos económico que atraviesa el país, un funcionario del Ministerio de Producción y Trabajo llegó a San Pedro para hacer una recorrida y encabezar una conferencia de prensa en la que, junto al gobierno local, fue anunciada la puesta en marcha del régimen de habilitaciones comerciales simplificadas que aprobó el Concejo Deliberante el jueves 22 de agosto pasado.

El secretario de Simplifación Productiva de la Nación, Pedro Inchauspe, encabezó la conferencia de prensa junto al secretario de Economía, Fabián Rodríguez; el director de Rentas, Hernán Abatángelo; y el director de Modernización del Estado, Hernán Contreras.

"En términos de estadísticas, los números de apertura y cierre de empresas se mantienen los mismos hisróricos, no hay mayores cierres que aperturas", aseguró el funcionario del gobierno de Mauricio Macri, que antes de la conferencia de prensa visitó la embotelladora de agua de la familia Reynes, en el Día de la Industria Nacional.

"Entendemos la coyuntura, es un momento difícil, sobre todo en los últimos 15 días, la economía venía teniendo un proceso de normalización y hoy estamos en un momento de incertidumbre, un momento complejo para la toma de decisiones, pero como a lo largo de toda la historia argentina, los momentos complejos pasan y el sistema productivo argentino seguirá creciendo, estamos convencidos de la oportunidad y del talento que tienen los argentinos para invertir en todos los proyectos que tienen", aseveró.

El director de Rentas local, Hernán Abaténgelo, por su parte, aseguró que en San Pedro, a pesar de la crisis económica y de los locales que se observan vacíos en el centro, "las habilitaciones comerciales se siguen manteniendo" y que tienen "el mismo porcentaje de habilitados" porque hay "algunos que se dan de baja y otros que inician".

"Hay 2350 habilitados. Se mantiene en la misma proporción, tenemos esos 2350 desde hace seis u ocho meses atrás. Algunos cierran y otros emprenden, no tenemos merma. Este mes tendremos la mayor recaudación del semestre en Seguridad e Higiene. Sabemos que es un momento difícil, por eso pensamos en facilitarles las cosas al contribuyente", indicó Abatángelo.

"Vemos hoy que el 80 por ciento de las habilitaciones comerciales son provisorias y es muy importante que un municipio como San Pedro se sume a que los ciudadanos tengan su habilitación en un plano no mayor a 96 horas, de manera digital, sin tener que perder tiempo en lo que llamamos el buroducto estatal, y gasten el tiempo y lo inviertan en lo que saben hacer, que es producir", dijo Inchauspe.

Abatángelo explicó que el régimen de habilitacione simplificado tiene como objetivo "aliviarle la vida al vecino, que no tenga que venir tantas veces al Municipio" y que "la idea es que no ocupe tanto tiempo en los trámites municipales, que el contribuyente se ocupe de su negocio y no esté pendiente del trámite municipal. Nuestro obetivo es simplificarle la vida al vecino, tenemos 17 trámites en la web".

"El sistema está habilitado y hay un banner en el sitio web de la Municipalidad. Para nosotros es una felicidad poder recibir al secretario y anunciarlo hoy, porque cada implementación es un desafío", celebró el director de Modernización, Hernán Contreras.

"Tenemos la responsabilidad de seguir gobernando hasta el 10 de diciembre y vamos a seguir haciéndolo, esto es parte de la agenda de trabajo. Lo puede ver como un gasto, pero también es parte de una inversión", dijo Inchauspe sobre su visita a San Pedro este lunes.

"Nosotros no vinimos sólo a la conferencia de prensa, sino que tenemos una agenda más amplia. Estuvimos en una embotelladora, que por supuesto está muy preocupada por la situación económica, y están muy agradecidos porque gracias a las políticas de este gobierno de integración al mundo abrieron una importadora de agua, con una inversión muy grande. Todo el proceso de importación se ha transparentado y simplificado", explicó.