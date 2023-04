Fuerzas, Teo: sus compañeros de fútbol lo saludaron y el niño se recupera en San Nicolás

El pequeño Teo de los Santos, de 10 años, se recupera de una complicación de salud en San Nicolás y el club donde juega al fútbol dedicó emotivas palabras para apoyarlo en este momento difícil.

Publicidad

Durante el fin de semana, los chicos del fútbol infantil posaron con una bandera que indicaba “Fuerzas Teo” para las fotos que le enviaron al niño, a la espera de su pronta recuperación.

“Él es Teo. No para nunca, ve una pelota y no frena, va más alla de una diversión, la siente, la ama, sueña como niño y juega como grande, es feliz corriendo tras una pelota, rodeado de compañeros, metiendo o no goles él es feliz. Es nuestro N° 10 de la 2013”, contaron desde el club Banfield.

El sábado, el niño fue trasladado al San Felipe por un cuadro complicado de diabetes y lo internaron en Terapia Intensiva. “Les pedimos que nos ayuden a compartir y hacer mucha fuerza orando por él. La unión hace la fuerza y él es un guerrero”, pidieron desde la entidad.

En diálogo con La Opinión, su familia confirmó este lunes Teo está “mucho mejor, se está mejorando. Está sin oxígeno, ayer se lo sacaron”.