FuerzaFran: Francisco Ramis se recupera en una sala común del Sanatorio Finochietto

Francisco Ramis fue traspasado hoy de terapia intensiva a una sala común del Sanatorio Finochietto de Capital Federal a donde fue trasladado el domingo tras ser intervenido quirúrgicamente en la Clínica San Pedro de una perforación en su hígado que sufrió tras chocar con un rival en el duelo en que su equipo, Mitre, igualó el sábado en el Estadio Municipal con Defensores Unidos por la sexta fecha del Clausura de la Liga Sampedrina (LDS).

El futbolista está estable y tuvo una mejoría en su estado de salud. La Opinión se comunicó con su mamá, Paula, quien contó que los médicos son "muy cautos", lo analizan "hora a hora", está "muy bien atendido" y que le hacen "permanentemente estudios".

"Quiero agradecer a todos por la preocupación, tenemos muchísimos mensaje y no podemos responder a todos. La operación en San Pedro fue muy exitosa así que estamos muy agradecidos a Mario Bernasconi, al médico de guardia, a la Clínica San Pedro, al doctor Plana y a todos los que ayudaron aunque no quiero mencionar poque de alguno me voy a olvidar. También agradecer a la gente que fue donar sangre y a los que preguntan por él", agregó Paula quien no ocultó su emoción.

Ramis chocó involuntariamente con un rival y sufrió un fuerte golpe en la zona abdominal pero continuó en la cancha el resto del partido. Despues de cenar, fue asistido en el Hospital Emilio Ruffa y posteriormente en la clínica privada donde le realizaron estudios y se constató que tenía perforado su higado. Inmediatamente, fue operado y puesto en terapia intensiva hasta que el domingo por la tarde lo derivaron por precaución al Sanatorio Finochietto.

Hoy por la mañana un buen número de personas donó sangre factor 0 negativo en la Clínica San Pedro, tal como se pidió a través de diferentes medios. En las redes sociales se viralizó el hashtag #FuerzaFran para pedir por su salud y muchos sampedrinos le brindaron su apoyo al destacado deportista que es muy querido en el ambiente del fútbol.