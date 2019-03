Franco Boaglio y el mal de las lesiones que le impiden explotar

Franco Boaglio es uno de los mejores delanteros del fútbol local en los últimos años y, por ello, Paraná y Mitre lo incluyeron en sus respectivos planteles para el Federal C 2018 y el actual Torneo Regional Federal Amateur 2019 respectivamente. Incluso, en cada elenco que integra no pasa desapercibido ni siquiera para los rivales y ejemplo de ello fue cuando Defensores de Belgrano de Villa Ramallo visitó al Rojo en un amistoso su prestigioso entrenador, Héctor Storti, habló sólo de él: "Al que conozco es a Franco Boaglio porque lo estuve siguiendo cuando jugaba en Paraná e incluso fue a entrenar con nosotros y después no se dio y fue a Social. Lo vi bien, rápido".

Sin embargo, cuando el joven de 24 años tuvo en los últimos dos años grandes oportunidades de mostrarse en el ámbito nacional las lesiones se lo negaron. El primer obstáculo fue en el verano del calendario pasado mientras jugaba con la camiseta del Albirrojo frente a Estrada de Zárate. El atacante abandonó el campo de juego del General San Martín en el primer tiempo con una lesión en su tobillo izquierdo y, días después, se confirmó que que se le cortó el ligamento externo y no volvió a jugar en el certamen.

Tras seis meses de inactividad, Boaglio se mudó a Mitre para el Regional y, después del debut contra Sportivo, sufrió una "fuerte contractura" que sufrió en su cuádricep izquierdo que lo sacó del cotejo contra Social Ramallo, rival al que tampoco enfrentará el próximo domingo porque hace poco más de una semana contra al Lobo en Baradero su físico lo traicionó.

En una jugada en el complemento el delantero que estaba jugando de volante fue a disputar un balón con Lautaro Iparraguirre y Pablo Zalazar, se le trabó el pie en el césped y, si se confirman los primeros estudios, acarrea un esguince en su rodilla derecha que lo dejaría afuera de las canchas por varias semanas con la posibilidad de, si Mitre no clasifica, haber acabado su participación.

Las tres lesiones, dos de ellas de importancia y determinantes en certámenes nacionales sin demasiados partidos y todos relevantes, le impidieron explotar al máximo sus cualidades y mostrar todo su potencial.