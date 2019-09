Francisco Chipolini regresó de España: "Fue una experiencia muy buena"

Cuando en marzo Francisco Chipolini armó su valija y partió a España a seguir su carrera como pedalista, todo era incertidumbre, variable que se despejó con el correr de los días porque se adaptó con ayuda de Cycling CSC Pasión del mendocino Rubén Octavio y se integró con creces al Team Valverde del ciclista profesional Alejandro Valverde. Más de cinco meses después de volar a Murcia, el joven de 17 años regresó a San Pedro y, en su casa, brindó una nota a La Opinión en donde destacó que fue "una experiencia muy buena".

"La expectativa de este año era adaptarme al ciclismo y el nivel que es alto en mi categoría. Fue buena la adaptación, al principio me costó la montaña pero fui mejorando y contento con la temporada que pude hacer ayudando al equipo en todas las vueltas. No fui a buscar resultados sino experiencia y como era el ciclismo allá", explicó y, al mismo tiempo, admitió que, a pesar de llegar desde otro continente, lo recibieron "como a uno más" a pesar de que en el plantel de juniors hay mayoría de españoles y un brasileño.

Sobre cómo era el día a día en la ciudad universitaria situada en el sureste del territorio ibérico, detalló: "Mucho doble turno, tenía en cuenta la alimentación, leía en las horas libres, charlaba con Octavio que me enseñó muchas cosas y fue fundamental. Estoy muy agradecido con él y todos los que me ayudaron. Rubén me enseñó todo, cómo comer, entrenar o arreglar una falla. Por eso yo vivía para el ciclismo".

Para Chipolini su paso por España significó un salto de calidad en su carrera por diferentes motivos, entre ellos la manera de entrenar, tal reflejó en su discurso: "Entrené con bicicleta de crono para adaptarme y había mucha montaña también porque en el 99% de las carreras que corremos tenemos montaña. Hay que entrenar mucho eso, acá es mucho más llano y había que acostumbrarse. Allá está mucho más adelantado el ciclismo que acá y fue una experiencia muy buena. Es muy profesional, corremos vueltas de cuatro días y pocas carreras de un día. Viajamos a competir a todas partes de España y en Portugal también donde me fue bastante bien porque quede octavo en la general y segundo en juniors".

Además, Francisco detalló que como fue una temporada "de adaptación" no exigido tanto "con la comida" pero que debe "cuidarse" porque "en el ciclismo es fundamental". Y, acerca de su progreso, analizó: "Soy igual ciclista que cuando me fui pero con más experiencia. El calendario acá es muy limitado porque son carreras de circuito o ruta, sino me hubiese sido hubiese seguido entrenando acá haciendo siempre lo mismo".

Aunque está de "descanso" después de "cinco meses y medio a full", debe seguir "rodando tranquilo" y hacer "gimnasio y natación" para volver en febrero en plenas condiciones físicas y afrontar su segunda temporada en el Team Valverde. "Sabiendo lo que es el ciclismo allá vuelvo con expectativas de estar más adelante tratando de elegir el calendario que me venga bien a mí", señaló.

Por último, se refirió a su sueño y admitió que es "ser profesional". "Como todo ciclista quiero poder llegar a un equipo grande y correr las grandes vueltas", cerró el adolescente que regresó a Argentina a recargar su valija con otros sueños porque los que llevó en marzo, los cumplió.