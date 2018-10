Fondo deportivo: "No nos equivocamos", la reflexión de Iván Paz por los 16 mil pesos invertidos en los atletas olímpicos

El concejal de Cambiemos Iván Paz publicó hoy en su cuenta de Instagram dos historias en las que envalentó el apoyo económico que hizo junto a sus compañeros de la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte para con Dante Cittadini, Valentín Rossi y Rebeca D'Estéfano, los tres atletas de San Pedro que representaron a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

En su mensaje, expresó: "Gracias por demostrarnos que no nos equivocamos. Unos años atrás, humildemente, ayudábamos a estos tres deportistas desde el Fondo de Promoción del Deporte. Recibimos muchísimas críticas de que ellos no las necesitan, tienen plata y son del Náutico. Con el tiempo, nos demostraron, por demás, que valió la pena apoyarlos". Y reiteró: "Gracias por demostrarnos que no nos equivocamos".

En 2017, según consta en los decretos que la Municipalidad dio a conocer en su página web, la Comisión Evaluadora invirtió en los atletas olímpicos 16 mil pesos de los $574.633,932 disponibles para becas. Incluso, ese año sólo se repartieron 215 mil del total. Hubo ocho mil pesos para Rossi y otros tantos para D'Estéfano que les sirvieron para cubrir una porción muy pequeña de lo que exige la alta competencia en canotaje. Cittadini, por su parte, nunca recibió dinero del Fondo Deportivo, en ninguno de sus dos ejercicios, el pasado y el actual.