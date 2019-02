Fondo deportivo: Formalizaron la entrega de becas aprobadas en 2018 a "más de 30" atletas

La Municipalidad llevó a cabo hoy por la mañana en el Salón Dorado un acto en el que formalizó la entrega de becas analizadas y aprobadas por la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de Promoción del Deporte en 2018, es decir, en el ejercicio pasado.

Sin la presencia de los medios de comunicación (en el caso de La Opinión no recibió invitación a pesar de informar cada vez que se colaboró con los atletas), la información la dio a conocer el propio gobierno a través de un comunicado de prensa en el que no brindó muchos detalles: explicó que son "más de 30" los atletas beneficiados, no los identificó ni aclaró cuánto percibió cada uno. Por ello, al ser consultado, el concejal Iván Paz aseguró que los cheques entregados son "todas solicitudes de 2018" y no nuevas.

Del evento participaron todos funcionarios del oficialismo de los cuáles sólo Paz y el Secretario de Coordinación, Ramón Salazar, fueron parte de la Comisión Evaluadora el año pasado. Los acompañaron el actual Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, y los ediles de Cambiemos Juan Pablo Ruozi, Natalia Claverini y Juan Luis Garavaglia.

"En el grupo se destaca la presencia de jóvenes talentos sampedrinos que ya han sido protagonistas de grandes satisfacciones y otros que se aprestan a encarar clasificaciones o preselecciones en la búsqueda de seguir avanzando en sus especialidades", destaca el mensaje oficial acerca de los deportistas que, por sus méritos y tras cumplir con lo exigido burocráticamente, lograron merecidamente, tal como publicó La Opinión en su momento, ser becados.

Para 2019 la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal del Deporte tiene 6.363.312,45 pesos provenientes del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones. Como en los dos ejercicios pasados, el 40 % será para la promoción de prácticas deportivas “en predios municipales y/o sectores barriales” para la “inclusión social y contención”; otro 40 % para fortalecer las instituciones deportivas y el 20% restante para las becas por única vez a atletas.