Fondo deportivo: En 2017 se repartieron 372 mil pesos para "fortalecer instituciones"

El Fondo Municipal de Pomoción del Deporte se aprobó en el Concejo Deliberante en diciembre de 2016 y tuvo su primer ejercicio en 2017. El mismo se abastece del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones lo que significó el año pasado, según costa en la Rendición de Cuentas, un total de $2.873.169,66.

De la caja, establece su reglamento, el 40% fueron para "fortalecer las instituciones deportivas", es decir $1.149.267,86 de los cuáles se repartieron $372.475, el 32,4%. Del total del fondo significó el 12,9%.

Paraná, Los Andes, El Porvenir, Independiente de Río Tala, el Club de Bochas (fue facturado a la Asociación de Bochas de San Pedro -ABSP-), y Náutico recibieron 30 mil pesos cada uno por los proyectos que presentaron vía mesa de entrada de la Municipalidad. En su mayoría, el dinero se destinó a obras en sus predios a excepción del Celeste que compró elementos para su Departamento de Evaluación Deportiva a cambio de que atletas no socios puedan utilizarlos (asistieron a Juan José Paz y Brenda Rojas).

Además, a Banfield le entregaron $10.526; a Agricultores $14.949 para la compra de materiales deportivos que también utilizó el Grupo Envión de Gobernador Castro; Central Córdoba obtuvo en dos veces 88 mil pesos, 42 mil primero y 46 mil después, para invertir en su espacio de Santa Lucía; la Asociación Sampedrina de Karate (ASK) adquirió 14.500 pesos para viajar a competir con 60 atletas al Argentino de la Federación Nacional (FNK) que se desarrolló en septiembre en Rosario; y se gastaron $64.500 para comprar pelotas y otorgárselas a los clubes del partido de San Pedro que participan en las ligas Infantil (LDI) y Sampedrina (LDS).

Una de las pautas que se escribió en el reglamento del Fondo Municipal de Pomoción del Deporte es que las entidades poseían un año de prórrogar para tramitar su personería jurídica o, de lo contrario, no podrían recibir ayuda. Como la mayoría no la tenían, permitieron que se inscriban transitoriamente como "de bien público" hasta que realicen los pasos correspondientes. Sin embargo, hoy muchos clubes todavía no regularización su situación ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Lo que la Comisión Evaluadora del 2017 no repartió, quedó como saldo para el corriente ejercicio aunque es probable que ese dinero no esté en la cuenta debido a que el Gobierno local utilizó los fondos afectados para pagarle el sueldo a sus empleados, situación que se repite en 2018.