Fondo deportivo: En 2017 se destinaron 6 mil pesos a los barrios

El Fondo Municipal de Pomoción del Deporte se aprobó en el Concejo Deliberante en diciembre de 2016 y tuvo su primer ejercicio en 2017. El mismo se abastece del 2% de la recaudación por tasas, derechos y cánones lo que significó el año pasado, según costa en la Rendición de Cuentas, un total de $2.873.169,66.

De la caja, establece su reglamento, el 40% fueron para "la promoción de prácticas deportivas en predios municipales y/o sectores barriales para la inclusión social y contención”, es decir $1.149.267,86 de los cuáles sólo se destinaron 6 mil pesos, el 0,52%. Del total del fondo significó el 0,2%.

Según consta en la Rendición de Cuentas, el único pago que se efectuó fue a la Cooperadora de la Escuela N° 502 para comprar diez pares de botines para los dos equipos de fútbol especial que compitieron en la Liga Inclusiva de Andar.

Curiosamente, a pesar de que el plan de Cecilio Salazar es "llevar el deporte a los barrios" y para elle designó en junio de 2017 a Luis María Rodríguez en la Dirección de Deportes en lugar de Fernando Juan Bennazar, fue el sector de la caja deportiva que menos se ejecutó porque no se presentaron proyectos en la Municipalidad ni los dos jefes de área lo aprovecharon para ahondar aun más en la política del intendente. A diferencia del presente calendario, en el pasado los profesores llegaron a los barrios y localidades con fondos de otro sector.

El dinero no distribuido quedó disponible para el ejercicio 2018 aunque todavía en la web oficial de la Municipalidad no se publicó ningún decreto con dinero destinado a "la promoción de prácticas deportivas en predios municipales y/o sectores barriales para la inclusión social y contención”. Es probable que la plata no esté en la caja porque Gobierno local utilizó los fondos afectados para pagarle el sueldo a sus empleados, situación que se repite en 2018.