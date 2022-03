Florencia Sánchez sigue sin bloque ni espacio físico en el Concejo

"Desconocen la voluntad popular, yo fui electa en 2019 por la lista del Frente de Todos", dijo la concejala, que formalmente no forma parte de ningún bloque porque no fue informada como parte de la bancada que preside Juan Cruz González. El reglamento no contempla un bloque unipersonal que no sea resultado de las elecciones. La comisión de Labor Legislativa abordará la situación. También analizarán la posibilidad de que tenga un espacio para atender al público, puesto que lo hace en el pasillo.