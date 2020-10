Fin de semana: muchos controles por "música fuerte" en viviendas pero ninguna fiesta clandestina desbaratada

El fin de semana del Día de la Madre coincidió con el de las temperaturas más altas registradas hasta ahora, lo que despertó alarma respecto de la posibilidad de que se organizaran reuniones clandestinas durante la noche.

Según información oficial recabada por La Opinión, no se registraron fiestas de ese tipo. O al menos no hubo reporte de reuniones desbaratadas y causas penales federales iniciadas por no respetar las medidas de aislamiento vigentes.

La Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri coordinó las tareas de control durante el fin de semana. Tanto viernes como sábado por la noche recorrieron los bares para verificar que cumplan con el horario de cierre, previsto a las 00.00.

Este fin de semana no hubo actas de infracción como ocurrió el anterior, cuando infraccionaron a un bar que hizo su descargo en la semana en el Juzgado de Faltas, que no dispuso clausura.

Llamó la atención de quienes hicieron la recorrida que muchos salían de los bares y se dirigían a las heladerías, por lo que en algunos casos hubo que esperar que terminaran de despachar a los clientes para cerrar.

Respecto de las reuniones sociales, la policía recibió diversos llamados telefónicos para alertar por "música a alto volumen". En cada caso, según informaron a La Opinión las autoridades, recorrieron las zonas sin detectar fiestas.

Incluso hubo un reporte presencial en la Comisaría por parte de una persona que se acercó a denunciar una presunta reunión que tenía lugar en una vivienda donde residiría una funcionaria municipal que ya había sido señalada por sospechas de que asistía a un gimnasio que trabajaba de manera irregular, aunque no hay registro de que se haya tomado intervención alguna en el domicilio denunciado.

"Hubo mucha llamada por música a alto volumen pero nada más. Algunas salidias de falsa alarma, pero tranquilo", describió Roleri ante la consulta de La Opinión respecto de la tarea desarrollada durante la madrugada.