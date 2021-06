Fin de semana largo en pandemia: Cuñer aseguró que el turismo “no trae el virus”

Este fin de semana largo San Pedro espera el arribo de turistas, actividad que está permitida en todas las fases en el territorio bonaerense, incluida la Fase 2, la más restrictiva y en la que está San Pedro, como distrito en “alarma epidemiológica”.

La secretaria de Turismo, Marcela Cuñer, se refirió al tema en Radio Cuarentena este viernes y, ante comentarios que en redes sociales expresan descontento por la autorización a la actividad, aseguró que “el turismo no trae el virus”.

Bares y restaurantes tienen expectativas, luego de que fueran habilitados a trabajar no sólo al aire libre, como dice la normativa, sino también con 30 % del aforo.

“Están pidiendo los permisos ahora, hay que pedir sí o sí 48 horas antes, Provincia hizo esto para tratar de que no vengan todos juntos”, explicó.

La funcionaria destacó “el esfuerzo que están haciendo los médicos” y aseguró que la preocupación por la situación sanitaria es compartida por todos los sectores. “Sabemos que es una situación difícil para todos”, señaló.

“Estamos consensuando, tratando de mantener un equilibrio entre salud y trabajo”, sostuvo Cuñer.

Ante las expresiones contra el permiso nacional y provincial para la circulación de turistas, expresó: “Invito a todos a que tratemos de dejar de enfrentarnos, de pelearnos, de echarnos la culpa, tenemos que tratar de entendernos, respetarnos, todos pasamos situaciones difíciles”.

“En nuestro sector también falleció gente cercana, estamos dolidos y preocupados, pero también entendemos que los prestadores tienen que trabajar, más de 1500 personas viven directamente de la actividad turística”, explicó la secretaria de Turismo.

En ese sentido, la funcionaria puso de relieve que hay establecimientos turísticos que invirtieron mucho “para que la gente se quede ahí, que circule lo menos posible” y recordó que los museos van a estar cerrados y que no habrá city tour “para evitar que se junte gente”.

“Leo y escucho lo que se dice del turismo: nosotros lo hacemos con todos los protocolos y con mucha responsabilidad”, aseguró.

“No es que los turistas traen el virus, tienen que firmar una declaración jurada, se les toma la temperatura cuando llegan, cada establecimiento tiene su protocolo aprobado, si no viene a un lugar habilitado no se le valida el permiso”, explicó Cuñer.

La secretaria de Turismo, Marcela Cuñer, recordó que desde hace tiempo no están permitidos los contingentes de turistas y que los guías no pueden desempeñarse hasta tanto no sean autorizados por la normativa nacional y provincial. “Sólo turismo particular, con protocolo y con el permiso” es lo que está habilitado.