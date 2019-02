Fin de semana de Carnaval: Primer concurso de pesca en kayak

El domingo 3 de marzo San Pedro será sede del primer concurso de pesca en kayak, que se llevara a cabo en el Paseo Público entre las 11.00 y 15.00 en el brazo del Río Paraná denominado Paranacito, entre el Club Náutico y el puerto local.

"No estaba muy metido en el mundo de la pesca en kayaks y cuando me di cuenta tenía un montón de gente que quiere venir a competir. Me confirmaron que venían grupos desde Baradero, Concordia y Zárate ya", comentó Gonzalo Castagnola, impulsor de esta y otras aventuras en el agua.

Las inscripciones continuarán abiertas hasta el jueves 28 "por cuestiones de seguro y organización", aseguró y explicó "ya hay más de 60 inscriptos lo cual supera nuestras expectativas, de cualquier manera el cupo es hasta 100, pero estamos teniendo buenos los resultados".

Los pescadores que aún están a tiempo de inscribirse en Mitre 638 por un costo de 300 pesos deben recordar que sólo podrán utilizar caña y reel y hacerlo de fondo o flote con cualquier carnada y que no estará permitido manipular señuelos ni mosca.

Asímismo, todos los peces serán devueltos a su hábitat natural. De la clasificación general del evento para la que se tendrá en cuenta la pieza de mayor longitud se reconocerá a los mejores veinte y el ganador se llevará un kayak.