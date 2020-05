Filmaron a un delincuente mientras se llevaba una moto y se excusó: "Se me quedó sin nafta"

- ¿Flaco, esa moto es tuya?

-Sí, se me quedó sin nafta bestia.

Los protagonistas de ese breve intercambio verbal fueron un joven que el jueves por la noche llevaba de tiro una moto con dos automovilistas que estaban recorriendo la ciudad en búsqueda del rodado que minutos antes delincuentes le sustrajeron a un amigo suyo en Miguel Porta al 2200.

En el video, se aprecia cómo el ladrón, que estaba con cómplice que no apareció en las imágenes, se excusó de que la Corven 110cc blanca era de él y que como no tenía combustible la estaba llevando de esa manera. Sin embargo, la víctima explicó a La Opinión que el vehículo es de su propiedad y que, al observar esa situación, sus allegados grabaron el momento para aportar más pruebas a la Justicia ya que en el momento los jóvenes prefirieron no interceptar a los malvivientes.

El masculino de 22 años radicó la denuncia en la Comisaría con las pruebas de que la moto, comprada recientemente y que usa para trabajar, fue sustraída el jueves alrededor de las 22.00 mientras estaba estacionado en la puerta de su casa, en Miguel Porta al 2200. Al lado de ese vehículo había una Honda Biz que como tenía candado los ladrones no se la llevaron.