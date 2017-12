Fiestas de fin de año: Cuáles son las opciones y cuánto valen las entradas

El Club Náutico mantuvo la decisión de discontinuar el baile más convocante del fin de año sampedrino y el panorama continúa abriéndose a emprendedores que se animan a invertir en fiestas multitudinarias con atractivos que incluyen pistas para todas las edades, shows cada vez más extravagantes y sectores exclusivos.

El año pasado el éxito del Ilumination New Year Festival en la cancha de rugby del Tiro Federal sirvió de experiencia y este 2017 son dos las fiestas que probarán suerte: la Beach Party en Club Pescadores, organizada por Viento Sur, HH Club y Dubái, y el Day One New Year Festival en Clove, propuesta por Holly, Waikiki, Club Zero y Krapson.

Recibir el 2018 en la playa

La Beach Party tendrá lugar en Club Pescadores, donde prometen shows sobre el río con flyboard, drones y motos de agua. Habrá un escenario principal y diferentes sectores vip, además de espacios de música electrónica y de los 80, para mayores.

Las entradas cuestan a partir de esta semana y hasta el mismo 31 por la tarde 500 pesos las generales, 450 para los socios de Pescadores y 350 la pulsera para quienes quieran además acceder al vip. Además, en los sectores exclusivos se venden mesas que incluyen bebida y el servicio de mozos. Una mesa en el VIP para 10 personas, por ejemplo, con servicio y bebida para todos, ronda los 10 mil pesos.

Otra fiesta en Clove

El fin de semana, el paso de la Santa Fest por el predio de Ruta 191, km 6,5, fue un éxito sin inconvenientes y con buena convocatoria. Este 31, el Day One New Year Festival buscará repetir la experiencia.

Ofrecerá sectores exclusivos y para mayores, música electrónica y “cachengue”, además de shows de acróbatas, globos aerostáticos, pantallas led y sonido e iluminación de alto nivel.

Las entradas hasta este viernes 29 cuestan 350 pesos las generales y 550 las vip. Después del viernes, el monto aumentará. Quienes no vayan en auto pueden optar por el transporte que saldrá de Plaza Constitución y desde Pellegrini y 3 de Febrero, totalmente gratuito enseñando la entrada. Para quienes elijan acceder al Vip hay combos y promociones especiales.

Por su parte, los socios del Centro de Comercio tendrán beneficios a la hora de comprar entradas en las cajas de la entidad. Las generales cuestan para ellos 310 pesos, y las entradas vip 450, es decir, 100 pesos menos.

Además, hay opciones para comercio y pyme. El combo Day One Comercio incluye 5 entradas generales y 2 entradas vip por 2.300 pesos; y el Day One Pyme trae 8 entradas generales más dos vip por $3.200.