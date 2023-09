Festival de Country: habrá show gospel durante la tarde del domingo

El coro Argentina Gospel Singers sube al escenario durante la jornada del domingo 24 de septiembre en el Country Music Festival de San Pedro. Alrededor de las 17.00 el grupo vocal brindará un espectáculo extrarodinario en Paseo Público con entrada libre y gratuita.

El grupo nació en el año 2017 y está compuesto por jóvenes de diferentes edades. En su repertorio se encuentran canciones de artistas pop internacionales y clásicos de películas como: Are You Ready For A Miracle?, I Believe I Can Fly, Stay With Me, Oh Happy Day, Ain’t No Mountain High Enough, Celebration, September, Man In The Mirror, Let It Be, We Are The World, entre otros.

El coro está encabezado por Gerardo Flores y Franco Gandullo quienes además son los creadores del primer coro gospel del país y actuales directores de Argentina Gospel Choir.