Festejaba su cumpleaños cuando jóvenes irrumpieron en su casa para que se vaya y una mujer lo acuchilló

Un confuso episodio se desarrolló el sábado por la noche en una vivienda de Bottaro y Dávila en la que una familia celebraba un cumpleaños cuando fue atacada por cuatro jóvenes que irrumpieron con el objetivo de que se vayan de la casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 cuando Fabio, de 53 años, celebraba su aniversario con su familia. Cuatro personas, tres masculinas y una femenina, irrumpieron en el lugar, provocaron destrozos y la mujer le dio dos puntazos con un cuchillo en la espalda por el que fue asistido en el Hospital Emilio Ruffa desde donde recibió el alta médica el domingo.

Cuando la Policía concurrió al lugar, detuvo a dos hombres de 28 y 32 años y una mujer de 29 que es la que lesionó con el arma blanca a propietario del hogar que denunció el hecho ante la fuerza de seguridad y la amplió en la Fiscalía N° 5 de Marcelo Manso.

En diálogo con La Opinión, Fabio, el cumpleañero, detalló cómo fue el ataque: “Estábamos con mi hermana, cuñado y los chicos, eran unas 15 personas. Íbamos a cortar la torta y aparecen tres masculinos y una femenina, todos jóvenes. Uno de ellos empezó a meterse y le dije que no pida entrar, nos decía que nos vayamos todos. Cuando lo voy a sacar viene la chica y me dio dos puntazos desde atrás”.

Respecto del motivo del problema, la víctima, que vive con su esposa y cinco hijos, detalló: “Le compramos la casa a una mujer hace casi dos años y pagamos todo. Esa mujer le había comprado la casa a la hermana de estos cuatro que nos atacaron. Nosotros estamos negociando con la madre de ellos porque dicen que nos vendieron la casa y no el terreno pero fueron a sacarnos”.

Y agregó: “Por medio de un abogado estuvimos hablando y la hija de la mujer me dice que me vendió la casa y no el terreno. Me ofrecieron vender la casa y darme la parte que me corresponde a mí, porque la abogada de esta señora piensa que me estafaron a mi”.

Respecto de los daños que sufrió en su vivienda, Fabio aseveró que le “rompieron todo”: “Sillas, vidrios de una camioneta, comida y revolearon la torta. Estuvieron una hora haciendo lio. Agarró mi cuñado en el auto y fue hasta la Comisaría y llegó la Policía y los detuvo”.

Mientras se recupera de la lesión en la espalda, el hombre admitió que teme porque lo vuelvan a atacar dado que, aunque lo pidió, la Justicia no dispuso de seguridad para su familia y los aprehendidos recuperaron la libertad.