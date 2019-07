Fernando Iglesias se volvió a subir al podio en La Plata y se afirma en la pelea por el campeonato del TCPM

Fernando Iglesias -h- se subió hoy por cuarta vez al podio en la temporada 2019 del Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) y se afirmó en la lucha por el campeonato donde quedó cuarto con 275,5 puntos, a 47 del líder Otto Fritzler que no llegó en la novena final en la que el sampedrino se ubicó tercero por detrás de Ian Reutemann y Marcos Castro.

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, que recibe la mayor porción del calendario, "Morro" largó cuarto y sostuvo su posición durante buena parte de la prueba. Incluso, a pesar de que lo sobrepasaron, se repuso, pudo acomodarse en el último escalón del estrado y sumó muchas unidades para la tabla de posiciones.

"Hicimos una carrera pensante, todo el tiempo corriendo con la cabeza. En la serie no teníamos el mejor auto y no nos dimos por vencido. Siempre hicimos las cosas correctas dentro de la pista y no cometimos ningún error lo que algunos rivales si y eso nos permitió llegar tercero", sostuvo Iglesias ante la TV Pública luego del valioso tercer lugar.

El piloto de San Pedro, hijo del "Pichi", se subió por cuarta vez al podio, tercera en el tercer escalón y al restante en el primero. La próxima fecha será el 18 de agosto en el circuito Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.