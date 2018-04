Fernando Iglesias -h- no estará en la quinta fecha del TC Mouras

Fernando Iglesias -h- confirmó el miércoles a La Opinión que se ausentará de la quinta fecha del campeonato de Turismo de Carretera Mouras (TCM) que se desarrollará entre el viernes y domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con organización de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC).

"No voy, vuelvo en La Pampa. Ando complicado con el presupuesto. La idea es volver y no parar más. Si volvemos lo hacemos hasta fin de año", aseguró el joven piloto que no estará en la categoría por tercera vez consecutiva. Morro compitió en dos jornadas en lo que va de la temporada: la primera en Concepción del Uruguay, Entre Ríos; y la segunda en la capital de Buenos Aires.

Junior Solmi, por su parte, informó hoy que sí estará en La Plata para participar en el Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM). El sampedrino no pudo culminar las últimas dos finales.