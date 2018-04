Femicidio en el barrio Arcor: Emerson fue operado y permanece en coma inducido en Pergamino

Emerson Gómez, de 12 años, hijo de Mariela Figueroa, asesinada este jueves por su expareja, Alberto Lafuente, permanece internado en coma inducido en el hospital San José de Pergamino, donde fue trasladado horas después de haber recibido dos disparos de arma de fuego en el episodio en el que su madre fue ultimada.

El niño permanece estable tras la operación que le practicaron ayer para retirar la bala que había quedado alojada en su cráneo. El otro proyectil quedó en la zona cervical y allí lo dejarán. "No se va a retirar, no toca nada de importancia, no va a molestar para nada ni va a complicar", explicó el Jefe de Guardia local, José Herbas.

El médico informó que la bala que quedó alojada en la columna de niño no representa complicaciones y que "si algún día, más adelante, molesta, se podrá sacar; pero es una operación muy compleja en una zona complicada para algo que, en principio, no va a perjudicar en nada".

Los médicos del hospital San José lo mantienen en coma inducido y bajo monitoreo permanente. Según estimó Herbas, que recibió el último parte en las primeras horas de la mañana de este viernes, "se necesitan alrededor de 72 horas" tras la operación "para tener un cuadro claro".

Emerson Gómez fue baleado por Alberto Lafuente en su casa del barrio Arcor, junto a su madre, que perdió la vida al instante, este jueves a mediodía, cuando recién había llegado de las clases del programa Envión. Es alumno del primer año de la secundaria 11, la única de la ciudad que tiene la modalidad Artes visuales —funciona en el edificio de la escuela 4—, donde sus compañeros están conmocionados por lo sucedido.

Este viernes por la mañana, familiares y amigos de su madre, Mariela Figueroa, despedían sus restos tras el velatorio que tuvo lugar en una funeraria céntrica luego de la autopsia de rigor practicada en la morgue judicial de San Nicolás.

El femicida Alberto Lafuente, quien estuvo prófugo durante varias horas luego de cometer el crimen, se disparó en la cabeza ante la tumba de sus padres, en un cementerio privado, y frente a la policía, que lo buscaba intensamente por toda la ciudad.