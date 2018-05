Federico Grabich en San Pedro: "Poder brindar toda mi experiencia y lo vivido durante mi carrera es un orgullo"

Federico Grabich estuvo el viernes en Náutico donde brindó una clínica a nadadores de competición y amateurs del club y socios que se acercaron a escucharlo y hacerle consultas.

Previamente, el medallista en el Mundial de Kazan, Rusia, en 2015 recorrió las instalaciones, se reunió con el Departamento de Evaluación Deportiva y atendió amablemente a la prensa en el restaurante: "Alguna vez me tocó estar del otro lado esuchando a nadadores referentes en su momento. Hoy poder estar de este lado brindando toda mi experiencia y lo vivido durante la carrera es un orgullo, me hace bien y espero le haga bien a los chicos y su familia".

Luego, explicó en que consistió la clínica: "Adentro del agua cosas básicas para los que recién se inician y para el grupo de promocionales y federados por ahí algo más específico. Fuera del agua haré una breve introducción mía pero después una charla libre y que le gente me pregunta sobre lo que desea". Además, aseguró que "al principio" los chicos son "tímidos" y "les cuesta preguntar" y que por eso comienza "hablando" él. Y agregó: "Es un deporte díficil, sacrificado y muy duro. Lo importante es que lo disfruten y que vayan recorriendo el camino paso a paso. Fue una carrera de años para llegar a lograr una medalla nacional. Es un deporte que a veces tarda un poco en pagar y son mas las veces la que uno no logra lo que quiere que las que se cuelga una medalla".

Por último, dejó en claro que "nunca" fue una charla "preparado con el libreto qué decir" y que lo más "importante" es que "disfruten" porque "sin eso" es complicado "llevar el deporte adelante" porque es "muy sacrificado". "Es una inversión de un montón de cuestiones como tiempos, vacaciones, cumpleaños y demás. A eso sumale que a veces las cosas no salen como querés en el momento que querés. Hay que aprovechar si tienen un grupo de nadadores, ya hace 18 años que entreno solo y es muy difícil. Yo eso lo he buscado durante casi toda mi carrera, estuve tres meses en Australia donde entrené con un grupo y no me quería volver".