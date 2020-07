Fase 3: sin reglamentación local, los comercios siguen abiertos a la espera de que la Municipalidad oficialice la decisión

El martes por la noche, en conferencia de prensa, el secretario de Coordinación del gabinete municipal, Ramón Salazar, anunció la decisión del Gobierno provincial de pasar a San Pedro a Fase 3 del aislamiento, algo que el miércoles fue oficializado en el Boletín Oficial bonaerense.

Sin embargo, a nivel local el Municipio no reglamentó ni difundió oficialmene ninguna información al respecto, lo que generó confusión y dudas entre los comerciantes afectados por la medida dispuesta por Provincia, porque no hay detalles respecto de cómo se va a implementar el retroceso en la ciudad.

Según el decreto provincial, en Fase 3 no está permitida la "venta por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes en comercio de cercanía" con el acceso de clientes al local; no pueden abrir los servicios de peluquería y estética; no puedan trabajar las personas que se dedican al servicio doméstico; y se suspenden las obras de construcción privadas.

Este jueves, la mayoría de los comercios afectados abrieron normalmente, a la espera de que el Gobierno local difunda los alcances que tendrá la implementación del retroceso y cómo deberán trabajar aquellos que según la normativa provincial deberían cambiar su modalidad de funcionamiento.

"Esta mañana llegamos antes de las 9.00 y nos preguntamos entre los comerciantes de la cuadra, nadie sabía nada. Decidimos abrir y en cualquier caso vendrán a avisarnos que tenemos que cerrar", dijo una comerciante del centro.

También hubo otros que ya cambiaron su modalildad de trabajo y algunas peluquerias y centros de estéticas ya cancelaron sus turnos. Sin embargo, la falta de información oficial mantiene las dudas y la expectativa respecto de qué se decidiará, sobre todo luego de que aparecieran mensajes en redes sociales con alusiones a presuntas decisiones gubernamantales sobre las que La Opinión consultó, sin respuestas hasta el momento.

"Quiero saber cuál es la última información acerca de los comercios en esta Fase 3, ayer declarada oficialmente, ya que un comerciante dice haber tenido una reunión con el señor intendente y que podríamos abrir con la misma modalidad extremando recaudos", consultó el titular de un local céntrico.

"Gracias, señor intendente, Cecilio Salazar, por defender nuestra fuente de trabajo", publicó en sus redes sociales la propietaria de una tienda. "Jueves, abierto como todos los días", anunció otra reconocida casa de indumentaria. "Si nos cuidasmos, podemos seguir abriendo poor ahora", celebró otro comerciante.

"Esta buenísima la noticia. Pero creo que esa información debería ser para todos igual, no un noticia en redes sociales donde no tenga validez luego si llega a haber infracciones", advirtió otra dueña de un local, preocupada por las consecuencias que podría tener mantener su negocio abierto.

"Veo que varios locales de ropa, siendo que se retrocedió a Fase 3, anuncian que van a seguir abriendo con todas las precauciones. De ser así, ¿que comercios pueden abrir? ¿Se incluyen peluquerías tambien?", son algunas de las preguntas que llegan a La Opinión y que todavía no tienen respuesta oficial por parte del Gobierno municipal.