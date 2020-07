Fase 3: Silvio Corti aseguró que no aplicarán restricciones al comercio pero habrá controles "más estrictos" en la calle

Casi 48 horas después de que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el retroceso de San Pedro a la Fase 3 de la cuarentena por el brote de coronavirus que comenzó hace alrededor de tres semanas, la Municipalidad hizo anuncios al respecto a través de su secretario de Gobierno, Silvio Corti, quien en la conferencia de prensa que brindó el jueves por la noche junto su par de Salud, Guillermo Sancho, aseguró que no aplicarán restricciones al comercio pero habrá controles "más estrictos" en la calle.

Desde que se supo el retroceso de etapa del aislamiento, sampedrinos aguardaron un anuncio a nivel local porque la tercera instancia, según el decreto provincial, no está permitida la "venta por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes en comercio de cercanía" con el acceso de clientes al local; no pueden abrir los servicios de peluquería y estética ni trabajar las personas que se dedican al servicio doméstico; y se suspenden las obras de construcción privadas.

El jueves La Opinión recibió un sinfín de quejas y consultas, en su mayoría de comerciantes que se adaptaron a la norma y volvieron a la modalidad delivery, quienes alertaron de que algunos colegas suyos seguían funcionando con normalidad. Incluso, el miércoles por la noche varios negocios publicaron en sus cuentas de redes sociales que tenían permitido abrir y algunos hasta le agradecieron al intendente, Cecilio Salazar.

La incertidumbre de algunos se aclaró tras el testimonio de Corti quien dejó en claro que no van a "cerrar comercios" porque "no sólo no tienen la culpa del contagio" sino también porque "necesitan trabajar". En contrapartida, aseveró que van a intensificar los controles en la vía pública: "El municipio comience a realizar un control mucho más estricto de la calle y la zona de circulación de personas, intensificar las rondas de control para que cumplan con lo que corresponde. Junto a fuerzas nacionales, no sólo Policía, vamos a intensificar los controles en la calle".

Las autoridades locales están convencidas de que la ola de infectados se debe a las reuniones familiares con rondas de mate, cumpleaños y eventos los cuáles está prohibidos por decreto y el funcionario, en ese sentido, analizó: "Con ningún fase podemos frenar los contagios por reuniones y gente que toma mate con su familia".

Por último, ante una consulta periodística de La Opinión, Silvio Corti se refirió al "servicio doméstico" y remarcó que "nunca" pidieron "la habilitación" por lo que "no se podría hacer uso de eso" en San Pedro.