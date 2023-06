Familiares recuerdan a Rocío en el día de su cumpleaños

“Una hija tan dulce. Siempre en nuestros corazones. Espero estés en un lugar lleno de luz y que cuando nos volvamos a ver celebremos todos los cumpleaños en los que no te he vuelto a ver. Nos dejaste demasiado pronto, pero sabemos que estás en un lugar mejor. Nunca te has ido realmente, mientras vivas en nuestros corazones, te llevaremos con nosotros en cada paso del camino porque una hija tan hermosa y amada por tantos nunca será olvidada”, escribió su mamá, Norma.