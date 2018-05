Familiares de la mujer que chocó su auto contra la Coopser explicaron que "no lo hizo a propósito"

El martes alrededor de las 8.30 Mariela Velo de 31 años incrustó su Volkswagen Gol contra la sede administrativa que la Coopser posee en la intersección de Bartolomé Mitre y Honorio Pueyrredón producto de que, horas antes, le cortaron la luz de su casa.

Tras el hecho, la mujer fue la palabra más buscada durante la jornada para que relate la situación que repercutió en todo el país. La Opinión accedió a familiares suyos que contaron la versión de la joven que es auxiliar educativa, se desempeña en el Centro de Educación Física N° 14 y estudia el profesorado en educación primaria en el instituto 119.

"Fue el del medidor y ella le dijo que no tenía aviso de corte. El hombre le dijo que él sí lo tenía, entonces le pidió que no le corte la luz. El tipo la trató de malos modos y ella se fue re enojada”, explicó un allegado que la acompaña en su casa de Martín Fierro al 400 desde que recuperó la libertad tras ser demorada en la Comisaría. Y agregó: "No quiso meter el auto adentro, ahora está re mal, porque se le fue el auto adentro, no lo hizo a propósito. La semana pasada mandó a pagar una factura de luz, que tenía atrasada, que era de 800 pesos y le dijeron que no se la podían tomar porque le dijeron que debía otra de este mes, querían que les pague todo junto y en ese momento ella no tenía”.

Siempre en voz de sus familiares, Velo entró a la oficina a explicar su situación a los empleados quienes no le dieron ninguna respuesta. Al mismo tiempo, aclararon que "en ningún momentó los amenazó de muerte". Sobre el choque de la puerta vidriada del frente de Cooperativa, sostuvo que fue un accidente: “Se le vino el auto para atrás y, de los nervios, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador y se le fue el auto con todo, no lo quiso hacer a propósito. Ahora está re mal porque pensó que le había hecho daño a alguien, por suerte no hubo ningún herido”.

El relato coincide con el que una testigo del hecho hizo a este medio minutos después de lo sucedido. Una mujer que vio todo contó que en principio pareció que el auto iba a tomar en contramano ya que circulaba por Mitre y dobló por Honorio Pueyrredón pero en vez de circular primero se paró frente al cordón, allí salió personal de seguridad para pedirle que se calme y fue en ese momento cuando el auto se subió a la vereda y quedó frente a la puerta de blindex, detenido, hasta que en un momento se escuchó el estallido de los vidrios y se vio al vehículo ingresar a la sede.