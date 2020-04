Familia sampedrina varada en Colombia puede volver pero necesita comprar los pasajes con una tarjeta

En junio del año pasado una familia aampedrina compuesta por Lucas Basualdo de 34 años, Ary Yuri Tolosa de 28, Candela Basualdo de 5 años, Uma Basualdo de 3 años y un amigo Luis Marin Perticaniri de 37 años emprendieron el sueño de recorrer America, a bordo de una combi con el propósito de escribir un libro que relate esa experiencia.

Desde que salieron de Argentina fueron parando en distintas provincias hasta llegar a Chile; de allí viajaron por Bolivia, Brasil y bordearon el Amazonas hasta llegar a Perú y para pasar por Ecuador y de allí a Colombia con el objetivo de cruzar a Panamá.

"Nos sorprendiamos día a día de lo que estabamos viviendo", comentó Lucas a Victoria Villalba cuando lo consultó para una nota que se publicó en La Opinión en la sección #SampedrinosPorElMundo que reportó situaciones ante la pandemia de COVID-19- el pasado 27 de marzo.

En Colombia fueron víctima de agresiones, tuvieron algunos altercados, se sintieron amenazados y pese a que todo el caribe colombiano estaba ya vacío y sin turistas, pudieron alojarse unos dias en un hotel de Coveña al norte de ese país. De alli partieron hacia Cartagena, dejaron la combi y llegaron al aeropuerto; estuvieron 4 dias varados pero con ayuda de la Cruz Roja y lograron mudarse a un hotel donde mañana cumplirán 10 dias de estadia en Bogotá.

"Anoche tuvimos una reunion con el consulado en el hotel, fue la primera vez que se nos acercó a hablar y nos dijo que estabamos en una lista de prioridades para viajar porque teniamos a las niñas y que teníamos 24 horas para juntar 250.000 pesos, para poder pagar los pasajes. Digamos que vale el doble de lo que vale un pasaje normal, pero es lo único que hay, nosotros contamos con 1100 dólares y estamos tratando de juntar el resto, está todo complicado porque hoy es domingo y la gente que nos quiere ayudar no nos pueden depositar y nos dijo que la compra es con tarjeta, asi que ni los 1100 dolares que tenemos nos sirven para comprar los pasajes", explicó Lucas durante la mañana del domingo ansioso por encontrar una salida a la situación que viven.

"Una locura, el cónsul nos dijo que teniamos que salir del hotel el 6 y que el 8 teníamos un vuelo; que teníamos prioridad porque tenemos familia y que valía 500 dólares pagandolo con tarjeta desde acá, sino 600 dólares cada uno pagandolo desde Argentina con tarjeta, parece que estamos secuestrados", dijo preocuado porque necesita solucionar la vía de regreso.

Respecto de otros compatriotas que se encuentran en el mismo lugar señaló: "mucha gente que está aca puede pagarlo y muchos no y hay muchos que no están ni en lista de espera. Es un caos, hay mucha gente grande con problemas de presión es una situacion estresante".

En cuanto a varias de las personas que se comunicaron para ayuarlos respondió: "nosotros estamos buscando la forma de encontrar alguna persona que tenga ese monto en la tarjeta" para poder pagarla desde el país y devolverla cuando regresen pero son pocas las personas que tienen ese cupo disponible en Argentina.

"Es muy dificil, es muy complicado, tenemos familiares que pueden prestarnos el dinero, pero están los bancos cerrados, es complicado, necesitamos mas que nada una tarjeta con ese monto, nos llego la reserva de Aerolineas y estamos tratando de comunicarnos pero todavia no tuvimos repuestea queremos saber bien el monto y forma de pagos desde Aerolineas", explicó.

"Nosotros vivimos en carne propia, nos agredieron en los últimos cinco dias de viaje yendo a Cartagena, esto nos dio impulso como para pedir la plata, no queríamos pedirlo nosotros, porque no está bueno y porque la situacion es muy dificil para todos y está complicado todo".

Respecto del modo para comunicarse indicaron: redes facebook america nenkia o instagram americanenkia y este número de whapp +54 9 332 960-0096.