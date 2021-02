Familia Balenzuela: “nuestra hija no vende drogas y pedimos que no le digan más La Chinguda”

Con tan solo 30 años Romina Balenzuela, apodada “La Chinguda”, cuenta con un extenso prontuario delictivo y que sumó días atrás un nuevo capítulo cuando personal del Tráfico de Drogas allanó su casa en Río Tala y secuestro diferentes elementos de importante valor y aprehendió a la mujer quien está acusada de comercializar estupefacientes.

Publicidad

La familia de Romina Balenzuela accedió a contar su verdad, a defender a la joven de todas las acusaciones que se hacen en su contra, a través del programa “Sin Galera”.

Reunidos en la casa de la calle Lavalle al 200 en Río Tala, fueron contando cómo vive y cómo es el día a día de la mujer que permanece tras las rejas, coincidiendo que de todo lo secuestrado por la policía lo único que era suyo es el auto Fiat, el resto es de su familia y el dinero hallado corresponde a un crédito que la madre había sacado en una financiera de nuestra ciudad.

“Hicieron el allanamiento a las 10 y pico de la mañana, dicen que encuentran cocaína, que estaba toda fraccionada junto con la balanza, cosa que no es cierta, en la pieza de la mamá incluso, pero yo sé que es todo mentira”, comenzó contando Selene una de las amigas.

“La moto cross, la Tornado es del hermano, el Toyota Corolla es de su cuñado, a quien todos conocen como Nandi, el Fiat es de Romina pero se lo sacó a la mamá que se lo terminó pagando ella porque es una persona mayor”. “La plata secuestrada está a nombre de la mamá porque ella sacó un crédito”, agregó.

“Yo esa plata la saqué para comprar otras cosas y para pagar la luz. La justicia me llevó la plata y el recibo que me dieron en Crédito Argentino, igualmente las chicas me dieron otro comprobante”, comentó la mamá Griselda Mirta Palacios.

“Acá ella no vendió nunca nada”, manifestó. “Dicen que encontraron una balanza y acá no había nada. A mí no me van a decir lo que tengo yo en mi casa, de mi habitación no sacaron nada”, aseguró Palacios. “Se llevaron los teléfonos de los menores, no sé por qué, todos los teléfonos de la casa”.

“Yo soy la mejor amiga de Romina”, dijo Selene. “Estoy las 24 horas del día con ella. Romina tenía el auto Fiat, después saca la moto y después sale que el cuñado saca el auto y como ella se lleva bien con la familia se lo presta. Por ahí piensan que hizo un progreso por los autos pero qué, yo no puedo andar en una moto prestada porque vendo drogas?”, se preguntó.

“A Romina la mantiene la mamá, toda la vida, de chiquita”. “Como dice la mamá, siempre fue mañosa del papá”, comentó su amiga.

“Yo no sé por qué le dicen La Chinguda”, me da una bronca”. “El padre de Romina trabajó en Papel Prensa hasta que falleció, él le compraba zapatillas de marca, le daba plata y a los 14 años le compró la primera moto, y van a decir que desde esa fecha viene vendiendo droga? Están todos mintiendo, me duele en el alma porque es mi hija. Que digan lo que es, no lo que no es. Acá en Tala nació y se crió y la querían echar del pueblo. Hay gente que acá vive y no es de acá y sin embargo no se les hizo nada. Eso es lo que más me duele”, manifestó la mamá.

“No sé de dónde viene todo esto, esa es la bronca que más me da, malditos, pero no sé por qué, ella no le hacía mal a nadie”.

“La persecución que tiene la policía con nosotros es de larga data. Esto fue hace años, se va este, viene aquel y te señala, siempre con nosotros”. “Romina no puede hacer media cuadra que la paran, hasta 10 veces al mismo día. Si no te paran, te corren, te secuestran los vehículos y los inspectores después vienen y firman, te hacen persecuciones constantemente. Están equivocados”, destacó.

Balenzuela declaró el viernes, dijo ser inocente y se aguarda la resolución que pueda tomar la justicia en las próximas horas.

El prontuario de la joven es extenso y además de los hechos de robos a los que estuvo vinculada, en donde debió purgar una condena por uno de ellos, también se la halló responsable del asesinato de María Manzo en el año 2012, caso por el que también fue condenada. El último hecho en el que aparece vinculada aconteció hace pocos días en Río Tala, cuando dos personas hirieron de un balazo en una pierna a un joven que había protagonizado un robo, informaron fuentes policiales.