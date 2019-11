Faltan vacunas y no hay fecha para el envío de dosis contra la meningitis

"Vengo de la salita y no hay vacunas. En el Hospital tampoco", dijo una madre a La Opinión. "Mi nena necesita la de los tres meses y los cuatro meses, dicen que no hay insumos", se quejó un padre. "No nos dan respuestas", agregó otra señora. Su reclamo es válido: otra vez no hay vacunas contra el meningococo.

Desde la Secretaría de Salud, la pediatra Silvana Morales explicó a La Opinión que efectivamente "no hay menveo", como sucedió durante varios tramos de 2019. La médica informó que durante este año el envío de esa vacuna "fue muy irregular".

"Es una vacuna que ha llegado esporádicamente en todo el año, actualmente recibimos hace dos semanas pero enviaron un puñado para cada centro de salud, contando el hospital y otra salita son 18, no alcanzan. En todo el año tuvimos poco", señaló.

La vacuna contra el meningococo forma parte del calendario nacional obligatorio, pero el Ministerio de Salud de la Nación no envió las partidas necesarias y el problema, que generó hasta un pedido de informes en el Concejo Deliberante local, afecta a todo el país.

Desde Pergamino, sede de la Región Sanitaria IV a la que pertenece San Pedro, informaron a la Secretaría de Salud que "todavía no tienen fecha de recepción" por parte de la cartera nacional, por lo que no se sabe cuándo llegará para su aplicación en los niños.

"Hay una falta importante de esta vacuna. Este año el Ministerio de Salud de la Nación suspendió la menveo de los 11 años", recordó Morales, que explicó que la vacuna antimeningococo "se pone a los 3, 5 y 15 meses, y después a los 11 años".

"La de los 11 años se suspendió transitoriamente este año, pero ahora va a mandar, para los chicos de 11, otra que se llama menactra, que también es para la meningitis, pero otra marca. Por el tipo de vacuna, la menveo es para bebés y esta menactra para chicos más grandes", detallló.

"Esta año hubo mucha irregularidad con esta vacuna, son nacionales y comprarlas es muy caro. También ha faltado este año la de la varicela, entre otras. El calendario de vaucnas es una política nacional que es muy difícil de sostener desde el Municipio, por el monto que implica", precisó la pediatra.