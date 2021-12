Falta de agua en Fonavi 2: “Me tengo que bañar en casas de familiares, es desesperante”

“Hola, buenas tardes. Quería contarles un poco mi problema y la situación que estoy pasando. Desde el 24 de diciembre se empeoró todo. Vivo en el Fonavi 2 Monoblock D. En el verano nos quedamos sin agua, por lo general en las noches vuelve y aprovechamos a llenar baldes, botellas, lo que tengamos para al otro día poder usar agua. Pero lamentablemente el 24 se corto y no volvió más, ni de día ni de noche. Imagínense con estos calores y sin agua como estamos. Yo vivo con mi marido, mis 3 hijos y dos de mi marido. Tengo 5 menores de 1 año y medio, 6, 15, y 16. Esto ya paso a ser una necesidad, no saben lo que es no tener agua para tomar ni las necesidades básicas de una persona. La estamos pasando mal. Esos hablado con todo el mundo van y nos dicen que no es problema de red porque ahí tiene que haber un consorcio cosa que he intentado promover formando la comisión y siendo presidente de mi barrio pero lamentablemente esto no dió frutos. Me estoy yendo a bañar a casas de familiares porque no puedo hacer eso en mi propia casa. No pido que me regalen, nada solo tener los servicios básicos de un ser humano. Por favor, necesito que me den una mano. Con este verano, ¿que harían ustedes en mi situación? Por favor se los ruego”.