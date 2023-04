Falleció Tito Urretavizcaya, el gran compañero y amigo de Pato Morresi

Repasamos la entrevista realizada a Urretavizcaya hace tres años recordando al Pato Morresi:

– ¿Cómo se conocieron?

-Con el Pato nos conocimos en el Turismo Nacional. Él en el 80 hizo algunas carreras y yo hice en el 80 mis dos primeras carreras. Él se me arrimó un día en Alta Gracia y nos quedamos charlando. El Pato era un personaje muy amigable, muy frontal, bárbaro. Después yo lo seguí mucho, cuando empezó el TC yo por ser hincha de Chevrolet era hincha de él y cuando iba a alguna carrera me arrimaba a charlar con él. Después terminé corriendo el auto que dejó en Supertap. Las veces que estuve en el box de Supertap fue por la amistad que tenía con él y no todavía con la familia Nicieza.

– ¿Qué tipo de persona era Morresi afuera y arriba del auto?

-Afuera era un tipo espectacular, amigable y bárbaro. Arriba del auto era un guerrero, un peleador que siempre iba al frente y sin pensar por qué. Era un aguerrido nato, de ir a pelear al frente. No tuvimos muchas carreras juntos, nunca peleé con él una carrera, sólo alguna vez en Buenos Aires una vez que en la última vuelta me tocó, se dio cuenta que había estado mal y me devolvió el puesto nuevamente. Me toca de atrás y levanta para darme el puesto. Yo salí segundo y él tercero. Ahí te das cuenta que era un caballero, otro hubiese peleado después porqué había sido el toque. Son pocos los pilotos que hacen eso.

– ¿Cómo se dio tu llegada a Supertap y qué significó para vos conducir el auto de tu ídolo?

-Yo lo seguía y seguía al equipo porque es de Chivilcoy, muy cerca de Chacabuco donde estoy yo, pero la amistad mía era con él. Después cuando me vinculé con Julio Nicieza, que fue una vinculación amistosa porque el Pato siguió yendo al box, para mí fue un orgullo bárbaro debutar en el TC con la Chevy de él y con un Chevrolet que yo era hincha de la marca. Después de ahí creo que hicimos más amistad porque yo no frecuentaba tanto las carreras de TC, iba una vez por año. De ahí empezamos, él se subió con Satriano y ahí lo empecé a tratar más. Era un personaje, un tipo lindo para compartir en todo momento.

-Pasaron 26 años desde que ya no está entre nosotros, ¿Cómo se explica que siga tan latente mismo también en el ambiente del automovilismo por el que pasaron miles de pilotos?

-Por la forma de ser de él. Él se ganó eso que la gente lo haya querido tanto. Tenía una forma muy especial con el público, la gente y la hinchada. Él está muy metido en la hinchada de Chevrolet más allá de que también creo que estuvo en Dodge.

– ¿Participaste de algún homenaje en San Pedro de todos los que le hicieron?

-Sí, una o dos veces estuve. Estuve el día de su entierro y sigo vinculado con mucha gente de San Pedro que siempre cuentan anécdotas del Pato.

– ¿Con la familia sigue el contacto?

-No tanto. He estado alguna vez en alguna carrera con el hijo (N. de. R.: Juan María Morresi) pero no he tenido tanta relación. La relación la tenía con el Pato y sus amistades de ese momento.

-De los pilotos que están en el TC en la actualidad, ¿alguno tiene características similares al Pato Morresi?

-No sé. Conductivamente hay varios chicos que van rápido como iba el Pato. Pero la forma que tenía él de visitar box por box, charlar con todos y tomar mates, no existe más. Hoy es más matemático todo, todo más frío. El Pato tenía una forma de ser que donde llegaba se hacía sentir rápidamente. El rompía ese esquema, era su vida, su forma de ser y sus amistades. Era súper amigable y agradable para compartir momentos, era un tipo muy divertido.