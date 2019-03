Falleció la beba neonata y su papá aseguró que hubo demoras en la atención y toma de decisiones

"El día de ayer a las 8:50 am mi mujer entró a la Clínica Privada San Pedro porque tenía pérdida muy poca.

La internaron y le dieron suero, pasaron horas y perdía más sangre el Dr.Paladini tardaba en llegar pasaron 2 horas en atenderla.

Cuando llegó le dijo que estaba para parto el cual no sabíamos y entró de urgencia. Tuvo a la bebé y la metieron en incubadora.

Pasaban las horas y la bebé la dieron por muerta pero la bebé respiraba y se movía,la dejaron morir porque al darla por muerta la sacaron de la incubadora y la dejaron afuera.

Hoy a la mañana nos dijeron que estaba vivía y que podía resistir pero a pesar de eso sufrió mucho frío poco cuidado.

La podíamos trasladar porque necesitaba estar en neo y ningún hospital nos aceptaba porque decía que era como un "Aborto".

Los médicos de acá según ellos dicen que si el bebé nace con los ojos sellados no sirve cuidarlo.

Al final lo tuvimos que dejar acá porque le quedaba muy poco tiempo de vida durante hoy domingo 24 de marzo.

La bebé podía salvarse si nos la trasladaban ayer y no nos dejaron.

Nos mataron la bebé", relató Jorge Gril el papá de la beba que nació con 22 semanas de gestación y logró mantenerse con vida hasta esta noche pasadas las 20 en medio de una conmovedora cadena solidaria por parte de la población.

El dilema que se abre a partir del desenlace envuelve dilemas que la bioética no ha logrado resolver pero que a las claras también revela que deberá abrirse una investigación para conocer los procedimientos y protocolos que puedan ayudar a que la experiencia trágica de esta pareja no se repita.