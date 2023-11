Exterminal: “Un lugar donde puede ocurrir algo terrible”

Melina escribió: “Estaba yendo a buscar a mis hijos al colegio y corté el camino por la vieja terminal y me encontré con esta situación. El lugar está destruido y la verdad no sé qué esperan para hacer algo con ese lugar antes de que ocurra una desgracia. Lugar donde tranquilamente pueden asesinar o violar a alguien. De noche, me cuentan vecinos, que es una boca del lobo y que han ocurrido asaltos a quienes viven alrededor. Me parece super peligroso el lugar y más un fin de semana, que la gente sale caminando, más que nada las chicas. Es un lugar donde puede ocurrir algo terrible”.