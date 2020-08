Extendieron los "precios máximos" hasta el 31 de octubre y la OMIC recomienda denunciar si hay incumplimiento

Este lunes apareció en el Boletín Oficial la decisión del Gobierno nacioal de extender hasta el 31 de octubre la vigencia del programa de "precios máximos" que estableció el congelamiento del costo de alrededor de 2300 entre los que se incluyen alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza.

Los precios de los productos informados deben permanecer en los valores que tenían al 6 de marzo último y el incumplimiento puede ser denunciado por los usuarios a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor y del sistema online.

El programa Precios Máximos incluye almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, con excepción de los considerados "micropymes" y a los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo que cuenten con salón de ventas.

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor local, su titular, la abogada Sabrina Utreras Montes, informó a La Opinión que estan "en permanente contacto tanto con el director provincial de Defensa del Consumidor como con la Secretaria de Comercio Interior" por el monitoreo del programa.

"Siempre nos consultan para ver cómo vamos o si hay algo que veamos acé para ponerlos al tanto", señaló. Utreras Montes, quien encabezó las inspecciones que se hicieron al principio de la implementación del programa, recordó que en San Pedro, teniendo en cuenta la modalidad de trabajo en la OMIC y el personal disponible, intervienen ante denuncias concretas.

La abogada recordó que los usuarios pueden consultar desde su celular los precios vigentes en el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios (SIMAP) y que cuando detecten diferencias entre los precios vigentes y los expuestos en los comercios pueden denunciar ahí mismo.

González señaló que, "más allá de los precios máximos, las cosas aumentan; aumentan por las dudas, por si acaso, todo lo que no está en precios máximos ha aumentado y algunas cosas uno las ve con preocupación, como la carne, frutas y verduras".

La titular de Adecua señaló que "cuando empezó la pandemia sucedía que no se conseguía alcohol o lavandina, hoy no está ese problema, en todos lados hay productos, no hay faltantes, sí hay lugares que lo tienen a distinto precio según la presentación y las distintas marcas".

Los 2.300 productos cuyo precio máximo de venta al consumidor aparece en el SIMAP y en el SEPA (Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos) como vigentes al 6 de marzo de 2020 deben respetarse hasta el 31 de octubre.

La medida también rige para distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones, que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.

En su caso, deben mantener los precios vigentes al 6 de marzo para venta a consumidores, hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas y supermercados mayoristas, por lo que los comercios también pueden denunciar si los distribuidores les venden por encima de los valores autorizados.