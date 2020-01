Evitaron una usurpación en Pellegrini al 1600: "No usurpé, tomé prestada la casa porque estaba abierta"

Personal policial acudió este jueves por la tarde a una vivienda ubicada en Pellegrini 1680, entre Pavón y Caseros, para intervenir ante una denuncia por usurpación luego de que una mujer, su hija con discapacidad, otra joven embarazada y la pareja de ellla ingresaran a la casa hace unos días.

"No usurpé. Tomé prestada la casa porque estaba abierta. Vengo pidiendo ayuda en la radio, todos están al tanto de todo. Estoy en situación de calle", dijo María, la mujer que, con una biblia en la mano, intentaba explicar por qué había tomado esa vivienda.

Cuando La Opinión arribó, el resto de la familia que había usurpado la casa se retiraba. En la puerta, María y un primo de Alfio Boccardo, el propietario, dialogaban. El hombre había llegado para pedirles que se retiraran y la mujer accedió en buenos términos.

"Hace cuatro noches que estoy durmiendo acá con la nena. Esta puerta estaba abierta", aseguró la mujer acusada de usurpar. En el lugar no es la primera vez que ingresan desconocidos. Generalmente lo hacen por una claraboya del techo. Hasta había una soga que se notaba de reciente adquisición arriba de una mesa.

La esposa del primo del dueño de la casa y la usurpadora intercambiaron pareceres. "Somos dos viejos que estamos trabajando Nosotros dos estamos trabajando para poder sobrevivir con una jubilación. Si nos enfermamos, es lo único que tenemos para vender", se quejó la señora

"No lo hice con mala intención. Están todas sus cositas", le respondió María. "Noches y noches sin dormir y sin comer, y miedo a que el padre de mi hija me agarre en la calle y me haga cualquier cosa", señaló la mujer en relación a los motivos que la llevaron a tomar la casa.

Quienes la conocen aseguran que no es la primera vez que se ve involucrada en situaciones de estas características y hasta refieren un historial de episodios relacionados con la compraventa de ayuda social que habría recibido.

"Alguien entró, pero ya hace varios días. Vinimos a ver, tapamos pero han vuelto a entrar y dejaron la puerta abierta. Y Aprovechó esta gente para entrar, creo", dijo el primo de Boccardo y recordó que "una vez hicieron un robo grande".

"Mi primo es un poco lento y no la quiso alquilar nunca la casa. Hace mucho que está desocupada, hace 8, 9 años, se está viniendo toda abajo. El otro día aseguramos un poco esta puerta, pero se ve que la abrieron", relató y aseguró que esta vez no pasó a mayores "porque hablamos bien, no hubo ningún problema, se portaron bien".

Los vecinos aseguraron que tanto en esa propiedad como en la de la esquina y la de a la vuelta por Caseros los intentos de usurpación ya fueron varios. Luego de que se retirara la familia en situación de toma y la policía, llegaron el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, y el director de Coordinación de Policías, Juan Carlos Agüero.