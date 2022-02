Evelyn venció al cáncer y este es su mensaje

“Después tanto sufrimiento, meses internada, dos operaciones, quimioterapia, radioterapias, después de sufrir tanto, mis venas dañadas de tantos análisis y quimios, tenían que canalizarme para pasarme medicamentos. Después de tanto dolor, les quiero contar que ESTOY LIBRE DE CÁNCER, VENCÍ. Gracias mi Dios, no me entra tanta felicidad en el pecho. Bendito dios, todo poderoso, que me acompañó a cada paso y me dio las fuerzas que necesitaba. Gracias a todos los que me acompañaron paso a paso, no me olvido más. La muerte va a tener que esperar porque hay Eve para rato. Dios los bendiga a todos y sepan que se puede”, compartió con La Opinión Evelyn Zárate Bolatti García.