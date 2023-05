Evacuación por incendio: la sugerencia de Silvina

Silvina se comunicó por WhatsApp para compartir su mensaje: “Me gustaría que a partir de lo que pasó hoy con respecto a un incendio en la escuela lindera a la escuela 6, en caso de evacuación por incendio, las escuelas tengan un protocolo de cómo actuar con los alumnos, para mantenerlos calmos y organizados. No para asustarlos tanto. ¡Mi nene lo retiré llorando desconsoladamente! Hubo mucho grito y no explicaron bien. Un susto tenían los chicos. No es una queja, es una recomendación a futuro. De los errores se debe aprender. Con respecto a dónde los trasladaron estuvieron ok, sólo me refiero a la parte comunicacional hacia los menores, siempre llevando la calma”.