Estreptococo: Hay varios alumnos afectados en un curso de la escuela 6 y preocupación entre padres

La alerta por estreptococo sigue vigente y en el país se cuentan ya 10 víctimas fatales. A pesar de que los profesionales de la salud pidieron tranquilidad, la alarma persiste en la comunidad, sobre todo en los padres de niños y niñas, población más afectada y con mayores riesgos.

En los útimas días se conoció que el colegio Alfred Nobel, de Mar del Plata, decidió cerrar las puertas y someter al edificio a un proceso de desinfección tras la aparición de un caso. En la localidad de Munro, partido de Vicente López, hay seis casos confirmados en el colegio San Antonio, sin que hayan tomado la misma decisión.

Aunque el gobierno bonaerense informó que en la provincia de Buenos Aires "no está indicado el cierre de instituciones ante la detección de alumnos con infección por Estreptococo Piógenes", en San Pedro padres de la escuela 6 decidieron hacer pública su preocupación por la aparición de casos en esa institución.

En un curso de sexto grado del turno tarde hay varios casos confirmados de chicos afectados por la bacteria. Serían cinco alumnos. Además, habría dos madres que también se contagiaron. La comunicación oficial, que según relataron los padres se hizo personalizadamente, no bastó para llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

"En vez de mandar un comunicado, nos llaman de a una. Llaman a las mamás una por una y nos avisan. Muchas hacemos faltar a los nuestros porque tenemos miedo, nos dicen que mandemos certificados o si no les ponen las falta", contó una madre, preocupada por el tema.

La recomendación que les dieron es que lleven alcohol en gel y sus propias botellas de agua, para no beber de las canillas de la escuela. De la misma manera, les pidieron que los chicos "no conviden" a sus compañeros. Este viernes, Día de la Primavera, había un pic-nic y muchas familias optaron por no enviar a los chicos.

"Si no fuera por el grupo de mamás, algunas no se enteran", consideraron familiares de niños que se contactaron con este medio. "Estoy realmente preocupada, tengo tres chicos, no sé qué hacer, y dicen que hay que ir igual, que con un remedio se va. Ahora lunes y martes no hay clases, podrían aprovechar para desinfectar", señaló otra mamá.

"La maestra nos dice que no dispersemos la noticia, creo quieren ocultar", señaló una madre. En los municipios recibieron una comunicación que sostiene que "se descarta la posibilidad de que se cierren las instituciones educativas" y que "se debe controlar el brote en los grados".

"Se cierra el grado cuando hay un brote, es decir cuando hay de siete casos para arriba, en ese caso sí se cierra el curso", les informaron a las autoridades sanitarias. La Dirección de Epidemiología de la Provincia envió un comunicado a las escuelas para alertar sobre los síntomas que presenta y las formas de evitar los contagios.

Ante la consulta de La Opinión, la directora de la institución, Lucrecia del Pozo, informó: "No tenemos casos de gravedad. Sí alumnos a los que le han hecho el isopado y les dio positivo con anginas, ninguno internado" y agregó: "No hay siete casos. Muchos padres hoy no enviaron a sus hijos a la escuela porque viajan el martes que vienen a Córdoba y temen que se contagien, por eso se los llamó".

Consultado sobre el tema, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, dijo que no había sido informado al respecto. Desde Consejo Escolar, el presidente Gustavo Liloff informó que están al tanto de "posibles casos" en varias escuelas y que "se están manejando las directoras con Inspección".

Fuentes cercanas a la comunidad docente de la escuela 6 confirmaron extraoficialmente que hay casos, pero consideraron que "no es para alarmarse". En ese sentido, destacaron que si la cantidad de infectados alcanzara le número que indica el gobierno como piso para la suspensión de clases, "ya hubieran suspendido".

La semana pasada, la pediatra Francisca Urrutia pidió: "No se asusten porque no es una bacteria nueva, no hay un brote de una bacteria asesina. Controlemos para evitar complicaciones usuales, sí; pero no se asusten, debemos manejarnos con información".