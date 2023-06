“Estoy en una situación complicada”

“Estoy en una situación muy complicada. Por ahí agarro un trabajito de limpieza, pero cada tanto. Tengo una nena de 8 y otra de 2 años. Yo quiero dejar de alquilar y con eso hacer mi casa, pero no puedo. Si no pago el alquiler no tengo donde vivir. Quien tenga para donar chapa, tirante, ventana, puerta, materiales para que me pueda hacer una pieza y baño, se lo agradezco”, escribió Agustina. Su número es 3329320951.