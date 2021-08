“Esto no pasa por que los chicos salgan o no”: la reflexión de Sofía

“Ante todo mi respeto y condolencia a las personas víctimas de esta tragedia. En relaciona a lo que planteas Lili y la nota de opinión de Rocio, considero que más allá de que los adolescentes y jóvenes no se puedan reunir y estemos en un momento de restricción sanitaria que limita la normalidad, en los últimos años la cantidad de eventos trágicos en contexto de nocturnidad, sean accidentes automovilísticos como este caso o riñas callejeras, han aumentado exponencialmente.

Y esto no pasa por que los chicos salgan o no, no me parece que en este caso el eje de la cuestión sea la restricción de la pandemia. Creo que el eje debería pasar por cómo abordamos a nuestros adolescentes en relación al consumo excesivo y episódico de alcohol y otras sustancias, pero principalmente alcohol. Y pensar entonces, hasta qué punto esto es evitable o no”, escribió #Sofía este lunes por la mañana vía WhatsApp.