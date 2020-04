Estiman que hasta fin de mes no habrá vacuna antigripal en farmacias

Pami anunció un cronograma de vacunación para sus afiliados que no puede cumplirse en San Pedro porque no hay vacunas. Desde el Colegio de Farmaceúticos señalaron que todo indica que hasta fin de mes no habrá novedades. Región Sanitaria envió alrededor de 2.500 dosis para niños, embarazadas y adultos mayores sin obra social.