Ester Noat cuestionó el funcionamiento de "la salud pública" y Sancho la acusó de "mentir descaradamente"

El sábado, Lilí Berardi entrevistó en Sin Galera a la candidata a intendenta por el Frente de Todos, Ester Noat. Entre los cuestionamientos que hizo la principal contrincante de Cecilio Salazar hubo críticas al sistema de salud pública y al Hospital en particular, lo que valió una airada respuesta por parte del secretario de Salud, Guillermo Sancho.

"El tema de la salud en San Pedro preocupa muchísimo", dijo Noat y enumeró una serie de falencias que relevó durante la campaña, como falta de medicamentos, falta de vacunas, ausencia de médicos en centros de salud y falta de elementos para la atención de pacientes en el Hospital.

"El Hospital mejoró mucho", le dijo Lilí Berardi. "La pintura", disparó la candidata a itendenta. "Nosotros todos los días tenemos gente que viene sin obra social, que no le dan el remedio, y hacen un peregrinaje espectacular hasta conseguir el antibiótico. Si a vos te dan un antibiótico para un niño a las 4 de la tarde, la farmacia del hospital está cerrada", cuestionó.

"La salud no es pintar", aseguró y señaló que su eje de gestión sería fortalecer los centros de atenciòn primaria para "desagotar" el Hospital. "La salud público incluye hasta el tema de los turnos. No es solamente pintar la salita, pintar al hospital. Se puede mejorar en lo edilicio, pero ante esta situación de tanta crisis, de la gente que quedó sin trabajo, y por ende sin obra social. De aquellos que tenían la suerte de pagar prepaga y ahora no la pueden pagar. Toda esa gente es una masa de la población que se atiende en la salud pública", dijo.

"El municipio es el responsable de la política pública de salud. Entonces: pintar está muy bien. Pero que salga una mamá con un antibiótico para un niño de un año a las 6 de la tarde y lo tenga para no esperar hasta el otro día que abre la farmacia".

Noat aseguró que hay casos en los que los medicamentos se consiguen "si tiene algún amigo" y habló de "un peregrinaje perverso". "La gente tiene que tener acceso a la salud pública. No hay que encontrar un amigo que me consiga las cosas o un funcionario bueno que le golpeé la puerta y me lo consiguió. La política tiene que estar accesible a la gente y es lo que no está pasando en este municipio", agregó.

La respuesta no se hizo esperar. El secretario de Salud, Guillermo Sancho, que estaba escuchando la entrevista que Lilí Berardi le hizo a Ester Noat, posteó un extenso texto en la red social Facebook para responderle a la candidata a intendente del Frente de Todos.

"Me asombra enormemente el nivel de desconocimiento profundo o desorientación que tenía en sus conceptos hacia salud esta candidata", dioj Sancho y disparó: "Mentir descaradamente en salud termina perjudicando sobre todo a las vecinos."

"La salud en San Pedro avanzó enormemente en poco tiempo y, a pesar de que falta, mentirnos nos hace mucho mal porque no permite reconocer dónde estamos parados y esto es fundamental para mejorar lo que está mal pero también para no perder lo mucho que se hizo bien", señaló el médico y kinesiólogo.

El funcionario repitió un concepto de Salazar contra su contricante y sostuvo que sus dichos reflejan "el poco compromiso que (en este caso salud) tuvieron a lo largo de los años con San Pedro y además lo pésimo que están asesorados". Luego, enumeró una serie de obras de infraestructura para contrarrestar la idea de que "sólo mejoró la pintura".

"Trabajamos en la infraestructura general, cosa que no se hacía desde hace 40 años, cambiando y haciendo a nuevo instalaciones de agua y gas, instalaciones eléctricas, paredes, pisos, ampliamos o mejoramos y dimos nuevos servicios en todos los centros de salud y en los tres hospitales", señaló

"Además, una gran cantidad de estas obras las realizamos con recursos propios , comprometiendo a todo el sistema de salud a tomar debido registro de las prestaciones que se realizan lo que llevo a aumentar la facturacion por obras sociales un 2.500 % e implementar el plan Sumar (antes no se hacía)", agregó el secretario de Salud.

"En estos casi 4 años, todos los indicadores de salud mejoraron, incluso los de inmunizaciones a los que siempre hacen referencia demostrando una vez más el desconocimiento del que se habla cuando hablan de salud", señaló.

Enumeró campañas, la implementación del Same y otros puntos que pueden leerse en el texto completo, a continuación. Por útimo, iindicó: "El debate tiene que ser serio y no slogans de campaña ni referencia a lugares comunes que no suman en nada al mejoramiento de la salud de la población".

Noat había dicho que en Salud y otras áreas las respuestas llegaban si el damnificado tenía un amigo en el gobierno a quien llamar y Sancho también se refirió a ello: "Los conceptos vertidos que hay diferentes atenciones si sos o no sos conocido de tal o cual además de ser falaces son mal intencionados ya que predisponen a la población de mala manera".