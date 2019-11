Estela Oliveros candidata a presidenta de Mitre: Otros casos de mujeres que conducen clubes en San Pedro

La candidatura de Estela Oliveros a presidenta de Mitre, la primera en la historia de esa entidad, motivó un disparador que en San Pedro no tiene muchas respuestas: ¿Cuántas mujeres comandaron o están al frente de alguna institución deportiva?

La Opinión investigó y encontró dos casos aunque un tanto diferentes a la función que podría cumplir Oliveros si el 3 de diciembre asume en la Asamblea General Ordinaria. En la ciudad, sobresale la figura de Myriam Actis en Pescadores como vice de Pablo Vlaeminck. La profesora de dibujo, casada y con tres hijos, ingresó a la Comisión Directiva en mayo de 2018 con el actual grupo de trabajo en el que también hay más representantes de su rama: Analía Sibila es protesorera; Analia Santi y Karina Miranda revisoras de cuenta; Lucía Manzo y Gisela Zárate vocales titulares y Mónica Mallo suplente.

Aunque no es la máxima autoridad, Actis es dirigente en uno de los clubes más grandes e importantes del partido lo que agiganta su figura en un alto cargo, ecuación que no se repite por ejemplo en Náutico que no tiene ninguna mujer en su lista. Paraná por su parte, cuenta con Miriam Mosteiro como vocal suplente y María Grimoldi como revisora de cuentas, ambas en puestos sin tanta exposición.

Con otras obligaciones y actividades, quien sí preside es Valeria Fontela en Castro F.C., club de la localidad que se dedica exclusivamente al fútbol para niños y compite en los certámenes de la Liga Infantil (LDI). Fontela asumió en 2017 porque, tal contó a La Opinión, el grupo de trabajo que estaba se "desarmó": "Al club llegué como mamá de un nene, empecé a ayudar y no tenía muchas ganas de asumir porque vivo en San Pedro".

Valeria también es la representante de la entidad en las reuniones de delegados en la Liga Infantil (LDI) donde comparte mesa y discusiones con hombres de otros 22 clubes a los que definió como "muy respetuosos". Sin embargo, admitió que en las canchas le tocó atravesar situaciones de menosprecio por su género: "Siempre hay alguno que se sobrepasa, he enfrentado las situaciones y me puse firme". Y bromeó: "Soy muy buena pero si me buscan, me encuentran".

Sobre su función, sostuvo que es "mucha responsabilidad" porque es un club "muy humilde" donde se hace "todo a pulmón". "Cuando entramos había una deuda importante que ya la pagamos. Los sábados en los partidos siempre le damos de comer a los chicos y antes también le dábamos los jueves", contó.

Más atrás en el tiempo, Elda Cairo comandó Independiente de Río Tala en la década del 80 y uno de los antecedentes que se añaden a los actuales de Actis y Fontela. En diciembre, a excepción de algún imprevisto, Oliveros hará historia en Mitre y también en San Pedro porque nunca antes uno de los clubes denominados "grandes" fue dirigido por una mujer, rama que a fuerza de lucha y por su capacidad avanza cada vez más en el ámbito deportivo.