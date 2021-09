Este lunes, la mayoría de las escuelas vuelven a clases con presencialidad plena

Luego de que el miércoles pasado la Jefatura Distrital de Educación recibiera la resolución de Provincia que establece el regreso a clases con presencialidad plena, este lunes se hará efectiva en la mayoría de las escuelas de distrito de San Pedro.

Publicidad

“El 90% de las 107 escuelas van a funcionar con presencialidad plena. No hay escuelas que no puedan volver, sino que no podrán tener este tipo de presencialidad todos los días; es decir, tendrán la llamada asistencia programada, donde algunos alumnos asisten determinados días a clases, por lo menos 4 días a la semana”, había detallado Marcela Lucchesi, a cargo del área.

Aunque hay casos de cursos donde la cantidad de alumnos y las dimensiones del aula permitieron el regreso con todos los alumnos hace semanas, hay otros en los que docentes plantearon la imposibilidad de cumplir con el protocolo dispuesto por Provincia por las medidas reducidas de los salones o las características del mobiliario, como aquellas aulas con mesas redondas, por ejemplo.

Es la primera vez, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, que las clases retornarán en su totalidad de forma presencial, y de esta manera abandona el sistema bimodal de presencialidad y virtualidad en conjunto dependiendo la situación epidemiológica.

El protocolo establece que la distancia que debe respetarse entre alumnos es de 90 centímetros, y en el caso de que no pueda cumplirse, habrá un aforo de un chico por metro cuadrado.

También se tendrá que respetar el uso obligatorio de barbijos, que cada aula tenga una ventilación adecuada para garantizar la renovación del aire de los espacios interiores, la higiene personal y limpieza y desinfección de los espacios físicos, la vigilancia activa para la detección de casos asintomáticos y el aislamiento preventivo en casos sospechosos y contactos estrechos, entre otros.